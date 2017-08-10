В Кемерове разыскивают пропавшую три месяца назад женщину
Сегодня 12:27
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Жительница Кемерова пропала 29 апреля этого года.
В последний раз 49-летнюю Ирину Давыдову видели в районе посёлка РТС. До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.
Приметы: рост 165 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые до плеч.
С собой у кемеровчанки были документы. Как отмечается в группе ПСО «Лиза Алерт», женщина может быть дезориентирована.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ирины Давыдовой, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.
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