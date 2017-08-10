Жительница Кемерова пропала 29 апреля этого года.

В последний раз 49-летнюю Ирину Давыдову видели в районе посёлка РТС. До настоящего времени местонахождение женщины неизвестно.

Приметы: рост 165 см, телосложение плотное, волосы тёмно-русые до плеч.

С собой у кемеровчанки были документы. Как отмечается в группе ПСО «Лиза Алерт», женщина может быть дезориентирована.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ирины Давыдовой, просят сообщить об этом по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.