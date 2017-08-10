«Аллея парящих зонтиков» порадует посетителей парка Гагарина в Новокузнецке.

Идею такой необычной аллеи подсказали гости нашего парка. Лето в этом году дождливое, небо пасмурное. Так и хочется поднять настроение и себе и окружающим, поэтому команда «Парка приключений» с радостью взялась за реализацию этой инсталляции. Парящие зонтики действительно поднимают настроение. Выглядит это ярко, необычно и даже романтично, — сообщают организаторы.