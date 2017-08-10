В Новокузнецке появится необычная аллея
Сегодня 12:41
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«Аллея парящих зонтиков» порадует посетителей парка Гагарина в Новокузнецке.
Идею такой необычной аллеи подсказали гости нашего парка. Лето в этом году дождливое, небо пасмурное. Так и хочется поднять настроение и себе и окружающим, поэтому команда «Парка приключений» с радостью взялась за реализацию этой инсталляции. Парящие зонтики действительно поднимают настроение. Выглядит это ярко, необычно и даже романтично, — сообщают организаторы.
Инсталляция откроется 14 августа.
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Особенно в свете последних событий.
Материалы для аллеи - ну очень ГОРЮЧИЕ!
Зонтики,куртки в виде химкомбезов...
Инсталляцию стоит дополнить яркими противогазами и будет завершенная композиция.