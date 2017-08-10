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В Новокузнецке появится необычная аллея

Сегодня 12:41
314
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

«Аллея парящих зонтиков» порадует посетителей парка Гагарина в Новокузнецке.

Идею такой необычной аллеи подсказали гости нашего парка. Лето в этом году дождливое, небо пасмурное. Так и хочется поднять настроение и себе и окружающим, поэтому команда «Парка приключений» с радостью взялась за реализацию этой инсталляции. Парящие зонтики действительно поднимают настроение. Выглядит это ярко, необычно и даже романтично, — сообщают организаторы.

Инсталляция откроется 14 августа.

Комментарии 3
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бревно Ленина
3 0
Искусство заголовка: выдать желаемое за действительное. Спекульнуть на теме.
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В Новокузнецке не прокатит.

Особенно в свете последних событий.
Материалы для аллеи - ну очень ГОРЮЧИЕ!
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Седой 12002
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Жаль,что вся яркость и красота продержится до первого выхлопа из труб "безвредного" производства.
Зонтики,куртки в виде химкомбезов...
Инсталляцию стоит дополнить яркими противогазами и будет завершенная композиция.
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