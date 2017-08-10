Из-за остановки автобусов новокузнечане вынуждены ждать, либо рисковать своими правами.

Как рассказал новокузнечанин в группе «Пробок.нет», на улице Вокзальной автобусная остановка сделана не по ГОСТу.

«До ремонта дорожного покрытия там была нанесена сплошная линия разметки, когда останавливался автобус, соответственно водители, нарушая, объезжали его, так как там одна полоса движения по направлению стекольного завода. Ловушка ГИБДД, так сказать. Второй или третий год наблюдаю эту картину», — поделился своим мнением новокузнечанин Андрей.

Новокузнечанин предлагает организовать заездной карман для остановки автобусов, либо вернуть прерывистую линию разметки.

Организовать карман не так-то просто. Дело в том, что рядом с дорогой проходят подземные коммуникации ресурсоснабжающих компаний.

«Ресурсоснабжающие организации не выдают согласование на размещение заездного кармана, либо выдвигают дорогостоящие технические условия с выносом и ремонтом сетей за счет муниципалитета. ГИБДД против изменения разметки со сплошной на прерывистую. В ведомстве мотивируют это тем, что менять организацию дорожного движения из-за пары автобусов в час смысла нет», — сообщила Оксана Ишимцева.

Однако, по словам эксперта, данную проблему можно решить, если собрать весомые аргументы для ГИБДД: подсчёт интенсивности движения на данном участке с приложением фото и видео материалов.