Компания Mercedes-Benz разработала для своих автомобилей инновационную подушку безопасности.

Изобретение уже запатентовано в Америке. Разработка отличается от своих предшественников тем, что в при аварии защитит пешехода.

Отмечается, что в случае наезда на человека передние стойки автомобиля выбросят внешние эйрбеги, а капот несколько поднимается для смягчения удара.

Новая разработка не повлияет на внешний вид автомобиля. По задумке конструкторов, подушки безопасности будут облачены в тканевые чехлы и металлический корпус, это сделает их незаметными.

Заявку на патент компания отправила еще в июле 2016 года, однако рассекретили изобретение только сейчас, пишут vistanews.ru.

Ожидается, что автомобили с инновационными подушками безопасности появятся на мировом рынке в 2018 году.