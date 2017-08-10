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Разработана подушка безопасности для пешеходов

Сегодня 13:25
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mos.news

Компания Mercedes-Benz разработала для своих автомобилей инновационную подушку безопасности.

Изобретение уже запатентовано в Америке. Разработка отличается от своих предшественников тем, что в при аварии защитит пешехода.

Отмечается, что в случае наезда на человека передние стойки автомобиля выбросят внешние эйрбеги, а капот несколько поднимается для смягчения удара.

Новая разработка не повлияет на внешний вид автомобиля. По задумке конструкторов, подушки безопасности будут облачены в тканевые чехлы и металлический корпус, это сделает их незаметными.

Заявку на патент компания отправила еще в июле 2016 года, однако рассекретили изобретение только сейчас, пишут vistanews.ru.

Ожидается, что автомобили с инновационными подушками безопасности появятся на мировом рынке в 2018 году.

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