Оппозиция, бизнес, соперничество Новокузнецка и Кемерова, безработица, преемники Тулеева — об этом и многом другом говорится в «Малой кемеровской энциклопедии».

Её составили журналисты «Новой газеты». Для этого корреспонденты приезжали в Кузбасс и брали интервью у местных политиков, бизнесменов и оппозиции, простых жителей. Так, побеседовали с мэром Кемерова Ильёй Середюком, главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, главой кузбасского ОНФ Максимом Учватовым и так далее.

В энциклопедии журналисты рассказали о ситуации со здоровьем Тулеева, оппозиции в Кемеровской области, вечной конкуренции Новокузнецка и Кемерова, проблемах экологии и так далее. Всего опубликована 41 статья.

«Очевидно, что любого другого губернатора, который с апреля не показывается на публике, а с мая находится в отпуске по болезни, Путин бы давно отправил в отставку. Однако Тулеев пока остаётся на своей должности», — говорит в заключительной статье Илья Азар, автор энциклопедии.

В заключение издание приводит цитату политолога о том, что в случае смены губернатора может возникнуть сильная напряжённость в Новокузнецке и Междуреченске. Так что по возможности Тулеев останется главой региона до 2020 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, кузбассовцы встревожены длительным отпуском Амана Тулеева и просят его записать видеообращение.