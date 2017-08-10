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В Кемерове появилась необычная детская площадка

В Кемерове появилась необычная детская площадка

Сегодня 14:04
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

Большой игровой комплекс появился во дворе домов на проспекте Притомском.

На территории игровой зоны установлены безопасные горки, качели и лабиринты. Здесь же разместилась большая песочница. Она оформлена виде подводного замка по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». Также есть специальные стенды для изучения алфавита, обучения счёту, игры в «крестики-нолики» и игр с мячом для самых маленьких, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Отмечается, что все игровые элементы смонтированы в соответствии с требованиями безопасности. Завершается монтаж специального защитного покрытия на площадке, но дождливая погода не даёт выполнить работы в более короткий срок.

На площадке установлены опоры освещения, защитное ограждение по периметру игровой зоны, скамейки. Рядом расположились поле для командных спортивных игр и зона для занятий спортом.

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