Читатели сообщили ВашГород.ру о происшествии у новокузнецкого ТЦ «Сити Молл».
У пешеходного перехода со стороны Кирова прорвало трубу, написала новокузнечанка Екатерина.
«На „зебре“ со стороны „Спортсмена“ яму вырыли, вода хлещет. Похоже, что прорвало трубу с горячей водой. Пар идёт. Яма огорожена сеткой, но рабочих рядом нет. Можно и свалиться, если не смотреть под ноги», — сообщила ВашГород.ру читательница.
Мы обратились с вопросом по поводу ямы в новокузнецкий Комитет ЖКХ. Его представитель Александр Поволоцкий прокомментировал ВашГород.ру, что не может ничего сказать по этому поводу, сославшись на то, что журналист не предоставила достаточно сведений о ситуации.
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