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На пешеходке у «Сити Молла» прорвало трубу — читатели

Сегодня 14:11
571
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Читатели сообщили ВашГород.ру о происшествии у новокузнецкого ТЦ «Сити Молл».

У пешеходного перехода со стороны Кирова прорвало трубу, написала новокузнечанка Екатерина.

«На „зебре“ со стороны „Спортсмена“ яму вырыли, вода хлещет. Похоже, что прорвало трубу с горячей водой. Пар идёт. Яма огорожена сеткой, но рабочих рядом нет. Можно и свалиться, если не смотреть под ноги», — сообщила ВашГород.ру читательница.

Мы обратились с вопросом по поводу ямы в новокузнецкий Комитет ЖКХ. Его представитель Александр Поволоцкий прокомментировал ВашГород.ру, что не может ничего сказать по этому поводу, сославшись на то, что журналист не предоставила достаточно сведений о ситуации.

Комментарии 5
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Ирина
10 0
А в комитете ЖКХ никогда ничего не знают...
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Ян
2 0
ну тут нечего сказать. Александр Вам и не скажет, у него другие приоритеты
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Ну-с
3 0
Администрация же сейчас будет бороться за защиту чести и достоинства, так что ничего удивительного, ВГ,
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123
9 0
А что тут скажешь - СКАЗЕЧИЛИ, СККЕЙПСИЛИЛИ и ЗАБАЛАБОЛИЛИ.
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z
0 0
Еще много чего прорвет, почему не определяется по какой причине прорыв и кто виноват?
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