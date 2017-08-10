Новую жизнь вдохнули в сквер по улице Юности.
Его входы украсили ажурными аркам с барельефами Святой Варвары, а на территории самого места отдыха установили садовые диваны из чугуна.
На территории сквера находится памятник «Шахтёр и сын». Он изображает пришедшего со смены горняка и сына, примеряющего отцовские сапоги. Обновлена система освещения: проложены новые кабели, заменены 22 фонаря, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Чтобы не травмировать возрастные деревья, строители задействовали лёгкую маневренную технику. При реставрации сквера использовали вертикальную планировку территории: просевшие места усилили свежим грунтом, посеяли газонную траву, а на пустых местах высадили молодые деревья.
Подверглась ревизии пешеходная дорожка: пострадавшую плитку демонтировали и заменили новой.
Все работы проведены аккуратно, чтобы не повредить водовод, проложенный под пешеходной частью сквера, и ливневую канализацию, уходящую на глубину 4 метра, отмечается в пресс-релизе обладминистрации.
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