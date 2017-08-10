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В Кемерове появилась необычная детская площадка

В Междуреченске после глобальной реконструкции открыли сквер

Сегодня 14:42
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kemoblast.ru

Новую жизнь вдохнули в сквер по улице Юности.

Его входы украсили ажурными аркам с барельефами Святой Варвары, а на территории самого места отдыха установили садовые диваны из чугуна.

На территории сквера находится памятник «Шахтёр и сын». Он изображает пришедшего со смены горняка и сына, примеряющего отцовские сапоги. Обновлена система освещения: проложены новые кабели, заменены 22 фонаря, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Чтобы не травмировать возрастные деревья, строители задействовали лёгкую маневренную технику. При реставрации сквера использовали вертикальную планировку территории: просевшие места усилили свежим грунтом, посеяли газонную траву, а на пустых местах высадили молодые деревья.

Подверглась ревизии пешеходная дорожка: пострадавшую плитку демонтировали и заменили новой.

Все работы проведены аккуратно, чтобы не повредить водовод, проложенный под пешеходной частью сквера, и ливневую канализацию, уходящую на глубину 4 метра, отмечается в пресс-релизе обладминистрации.

Комментарии 1
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Ага, а в нвкз подобные работы выдают как за год района.
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