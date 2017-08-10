Новую жизнь вдохнули в сквер по улице Юности.

Его входы украсили ажурными аркам с барельефами Святой Варвары, а на территории самого места отдыха установили садовые диваны из чугуна.

На территории сквера находится памятник «Шахтёр и сын». Он изображает пришедшего со смены горняка и сына, примеряющего отцовские сапоги. Обновлена система освещения: проложены новые кабели, заменены 22 фонаря, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Чтобы не травмировать возрастные деревья, строители задействовали лёгкую маневренную технику. При реставрации сквера использовали вертикальную планировку территории: просевшие места усилили свежим грунтом, посеяли газонную траву, а на пустых местах высадили молодые деревья.

Подверглась ревизии пешеходная дорожка: пострадавшую плитку демонтировали и заменили новой.