В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанина Павла. Читатель собирается завести собаку, но не уверен, где брать животное.

«Привет всем читателям. Мы с женой хотим взять собаку. Изначально собирались брать у „Кота и Пса“. Потом нам знакомые рассказали, что не стоит. Мол, „Котопёс“ дурит людей, открывает сборы за уже пристроенных животных, и вообще, можно взять больного пса. Хотя слышал, что многие брали, и нормально. Короче, где брать животное?» — написал Павел.

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