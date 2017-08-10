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Взять собаку с рук или у «Кота и Пса» — вопрос дня

Сегодня 14:54
543
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанина Павла. Читатель собирается завести собаку, но не уверен, где брать животное.

«Привет всем читателям. Мы с женой хотим взять собаку. Изначально собирались брать у „Кота и Пса“. Потом нам знакомые рассказали, что не стоит. Мол, „Котопёс“ дурит людей, открывает сборы за уже пристроенных животных, и вообще, можно взять больного пса. Хотя слышал, что многие брали, и нормально. Короче, где брать животное?» — написал Павел.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 27
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Vbr
2 33
Не советовала бы брать у котопса, если у вас нет достаточно денег на лечение животного.Может быть, что они его не долечили. У меня так подруга взяла и потом очень долго мучилась.
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1
42 0
Сборы могут открывать если животное пристроено, но за него остался долг в ветеринарной клинике, например, ничего страшного в этом не вижу. "Кот и пес" выживают как могут, я думаю лучше брать у них. Вам друг, а у них свободное место для очередного брошенного животного.
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Собачник
44 0
Ничего плохого о котопесовцах сказать не могу! Помогаю им по мере возможности (не только деньгами). Оговоить людей, которые помогают тем, кого предали и бросили - проще всего!
Лучше бы с улицы подобрали животное, терпящего бедствие!
Но нам же гораздо проще мимо пройти, головой покивать,руками развести и к котопесовцам отправить, а потом обвинять их в нечестности. Эх!!!!((((
Если вы не зациклены на приобретение породистого друга, то только у котопесовцев!
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Vbr
12 0
Девочек не обвиняю, волонтёров, они что могут делают.
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Нина
24 0
Не верьте, у "Кот и пёс" разных животных отдают. Логично если вы берёте больную собачку то и проблемы могут возникнуть. А в большинстве своём волонтёры пристраивают уже здоровых откормленных и даже обученных элементарным командам собак
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....
7 7
А,я бы взял -МЕДОЕДА...Это, ЗВЕРЮГА КОНКРЕТНАЯ...Но,проживает в Африке...обидно...
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321
17 0
на сити н объявление о черной собачке у офиса, возьмите ее
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Новокузнечанин
48 0
Брали в "Котопёс" собаку помесь таксы и пинчера уже больше года живёт всё нормально. Возим только на прививки раз в год. Так как мы с супругой работаем, то брали сразу приученную к двух разовому выгулу собаку - поэтому проблем нет. Тем более что бывшие бездомные собаки попадая в семью становятся намного преданнее и благодарнее хозяевам. чем некоторые супер пупер дорогие породы.
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дп
33 0
если есть желание помочь спасти животинку, дать ей внимание, любовь, кров то лучше брать именно в приюте, там животных много на всех ни средств, ни внимание не хватает, а если вы возьмете там то одной счастливой животинкой станет больше. Болеют не только приютские. но и домашние от болезней никто не застрахован. Если вас страшит болезнь животного , то не стоит брать вообще, вы еще не готовы. Можете взять собаку здоровую, но не приведи господи вдруг заболеет и что будете делать?
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Jackie
8 0
если есть желание помочь спасти животинку, дать ей внимание, любовь, кров то лучше брать именно в приюте, там животных много на всех ни средств, ни внимание не хватает, а если вы возьмете там то одной счастливой животинкой станет больше. Болеют не только приютские. но и домашние от болезней никто не застрахован. Если вас страшит болезнь животного , то не стоит брать вообще, вы еще не готовы. Можете взять собаку здоровую, но не приведи господи вдруг заболеет и что будете делать?
В каком приюте?... В городе нет приюта, сколько раз уже говорить. Котопёс не приют, а организация волонтёров
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Я
23 0
Брал собаку в элитном питомнике в Москве,соба умерла через год ,в вет Клинике можно сказать жили,при вскрытии оказалось,что генитическое заболевание.А друг взял в Котопсе замечательную собу.
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Олльга
6 12
Меня вот что смущает: они пристраивают животных по договору дарения и животинка становится собственностью нового владельца. При этом они будут проверять как зверюхе живётся? Я понимаю, что могут попасться нерадивые хозяева! Но по закону ли это? Для тех, кто захочет меня обвинить в потенциальной безответственности, скажу, что в моей семье собаки живут уже 32 года, кошки - 25 лет, попугайчики - 12! Хотела взять у " Кота и Пса" кошку, но не хочу, чтобы меня заранее априорно подозревали в нехорошем! Поэтому взяли в прошлом году котёнка просто у женщины, раздававшей котят у пешеходного перехода. Кошка выросла_ ВО!!!!!!!!
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дп
10 1
В каком приюте?... В городе нет приюта, сколько раз уже говорить. Котопёс не приют, а организация волонтёров
извините, назвала не волонтерской организацией а приютом по своему незнанию, по сути мое обращение было направлено на благо бездомным животным.
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Яяяя
23 0
Меня вот что смущает: они пристраивают животных по договору дарения и животинка становится собственностью нового владельца. При этом они будут проверять как зверюхе живётся? Я понимаю, что могут попасться нерадивые хозяева! Но по закону ли это? Для тех, кто захочет меня обвинить в потенциальной безответственности, скажу, что в моей семье собаки живут уже 32 года, кошки - 25 лет, попугайчики - 12! Хотела взять у " Кота и Пса" кошку, но не хочу, чтобы меня заранее априорно подозревали в нехорошем! Поэтому взяли в прошлом году котёнка просто у женщины, раздававшей котят у пешеходного перехода. Кошка выросла_ ВО!!!!!!!!
На лице не написано,кто вы.вспомните Хабаровских живодерок,тоже из приютов брали.Правильно ,что проверяют.
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Олльга
4 14
На лице не написано,кто вы.вспомните Хабаровских живодерок,тоже из приютов брали.Правильно ,что проверяют.
Могу своих зверей показать, но чужих людей домой не пущу! И потом, я интересовалась именно законностью (юридической, а не по понятиям) данного требования!
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Митрич
11 0
Вопрос странный. Все зависит от того для чего вам нужно животное. Если для того чтобы эксплуатировать, зарабатывать на нем деньги, то "КиП" вам точно не помощник....
КиП занимаются пристройкой найденных и подобранных животных. Перед передачей его новым хозяевам животное обязательно стерилизуется, вылечивается. По поводу того что можно нарваться на больное животное: КиП - это не ветеринарка, это обычные люди. Если в ветеринарке, с которой они сотрудничают, проглядели какую-то болячку у животного (что вполне может быть), то это уж точно претензии не к КиП. Кроме того, а чем в таком случае подобранное животное с улицы лучше? Да даже взятое у кого-то с рук: кто его там проверяет на болячки? Здесь же животное проходит хоть какой-то минимум обследования. Поэтому даже сравнивать тут просто глупо.
Более того, КиП заключает со всеми новыми хозяевами договора, на основании которого они оставляют за собой право курировать животное и после передачи в руки, т.е. могут проверить как оно содержится.
Так что кому как, а я полагаю, что столь серьезный подход к пристрою бездомных животных - исключительно благое дело, и если бы передо мной сейчас стоял вопрос, взять у кого-то котенка (щенка) или через КиП, я бы выбрал первый только в том случае, если бы КиП не смог мне предоставить интересующий меня вариант. В любом случае, в первую очередь обратился бы именно к ним.
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Макс
12 0
Могу своих зверей показать, но чужих людей домой не пущу! И потом, я интересовалась именно законностью (юридической, а не по понятиям) данного требования!
Ну я не думаю, что они к вам по два раза на дню ходить будут. Раз в месяц может попросят фото скинуть, два три раза. Я вот тоже, когда кошку подобрал, пристроил и через месяц попросил чтоб фото скинули. Вроде все ок было, а ещё через месяц звонят и говорят, забирай назад или выкину... Теперь у меня две кошки))
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Читатель
12 0
Могу своих зверей показать, но чужих людей домой не пущу! И потом, я интересовалась именно законностью (юридической, а не по понятиям) данного требования!
Так на улице покажите,если не чего скрывать!А то какая то истерия,домой не пущу!И вне дома видно в каком состоянии животное!
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Митрич
4 0
Могу своих зверей показать, но чужих людей домой не пущу! И потом, я интересовалась именно законностью (юридической, а не по понятиям) данного требования!
Вот поэтому и подписывают договора с будущими хозяевами. Есть договор - попробуй не пусти! :-)))
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Татьяна
5 0
Мы с мужем взяли прекрасную кошечку в кот и пес 3-месячную. Скоро ей уже год - ничем не болеет, бегает и прыгает счастливая. Бывшие хозяева её приучили к туалету на отлично - кошка сразу поняла где ее место, написали к ней большой листок того, что она любит и не любит, когда она родилась и как они ее растили.
Одни положительные эмоции:)
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Ирина
6 0
Меня вот что смущает: они пристраивают животных по договору дарения и животинка становится собственностью нового владельца. При этом они будут проверять как зверюхе живётся? Я понимаю, что могут попасться нерадивые хозяева! Но по закону ли это? Для тех, кто захочет меня обвинить в потенциальной безответственности, скажу, что в моей семье собаки живут уже 32 года, кошки - 25 лет, попугайчики - 12! Хотела взять у " Кота и Пса" кошку, но не хочу, чтобы меня заранее априорно подозревали в нехорошем! Поэтому взяли в прошлом году котёнка просто у женщины, раздававшей котят у пешеходного перехода. Кошка выросла_ ВО!!!!!!!!
А что с улицы просто не взяли?
Без котопса бы взяли бездомного и никто бы вас не обременял проверками.
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Кетти
5 0
Сейчас описаюсь))) заказуха обгадить неравнодушных котопсов не удалась. Товарищ то, которому они собак не дали сжечь и рассказали о их афере, прям расстарался. О городе нынче столько не пишут, как о бездомных собаках. Тьфу.
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Читатель
2 0
А, простите, многие животные оказываются на улице именно по причине болезни. Их просто выкидывают, не желая лечить. Иногда это сложные и хронические болезни, иногда нет. КотиПес не питомник. Какие претензии? И, конечно, много и обычных здоровых животных., подобранных с улицы.
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Ли
5 0
Вот поэтому и подписывают договора с будущими хозяевами. Есть договор - попробуй не пусти! :-)))
У меня был случай когда собаку вернули через 1.5 месяца т.к. брали щенка ребенку и к выгулу не смогли приучить. договор как раз позволяет владельцу вернуть животное если оно не прижилось. Я ее потом еще 4 месяца к выгулу приучала. Потом ее людям отдали и решили проверить как она поживает, приехали а собаки нет, куда дели? А они ее на дачи вывезли((( хорошо хоть щенок не ушел ни куда и мы ее нашли. Зачем они это сделали? не понятно, моги бы просто вернуть. К счастью ее потом взяли себе мои знакомые в свой дом на охрану и собака обрела хозяев... Вот для чего и нужен договор, чтобы хоть как то обезопасить животное от не совсем адекватных новых владельцев
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*
7 0
Меня вот что смущает: они пристраивают животных по договору дарения и животинка становится собственностью нового владельца. При этом они будут проверять как зверюхе живётся? Я понимаю, что могут попасться нерадивые хозяева! Но по закону ли это? Для тех, кто захочет меня обвинить в потенциальной безответственности, скажу, что в моей семье собаки живут уже 32 года, кошки - 25 лет, попугайчики - 12! Хотела взять у " Кота и Пса" кошку, но не хочу, чтобы меня заранее априорно подозревали в нехорошем! Поэтому взяли в прошлом году котёнка просто у женщины, раздававшей котят у пешеходного перехода. Кошка выросла_ ВО!!!!!!!!
И молодцы, что отслеживают судьбу животного. Идиотов хватает, и вроде бы человек с виду приличный, а такое творит! Наслушалась я таких историй, как кот видите ли напакостил и вместо того, чтобы его воспитывать, просто берут и калечат (((( если ты такой нервный, зачем тебе животное? Оно же как ребёнок беспомощное. Как можно поднять руку на того, кто слабее?
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Волонтёр
5 0
И хорошо что пишут. Это плюс. Очень хорошо что СМИ публикует. Люди будут больше о нас знать и о собачках задумается. Радует что адекватных понимающих людей что к чему у нас в Новокузнецке больше, и добрых к животным большинство. Нужно изменить и наладить гуманный контроль. Люди, больше вопросов, больше пишите, больше обращайтесь в администрацию, в разные инстанции. Тогда мы наведём порядок в городе!
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Брали в Кот и пес обеих кошек. Первую взяли уже стерилизованную. Вторую сами стерилизовали. Ничем не болели и не болеют. Прыгают и скачут)
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