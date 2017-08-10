В редакцию ВашГород.ру поступил вопрос от новокузнечанина Павла. Читатель собирается завести собаку, но не уверен, где брать животное.
«Привет всем читателям. Мы с женой хотим взять собаку. Изначально собирались брать у „Кота и Пса“. Потом нам знакомые рассказали, что не стоит. Мол, „Котопёс“ дурит людей, открывает сборы за уже пристроенных животных, и вообще, можно взять больного пса. Хотя слышал, что многие брали, и нормально. Короче, где брать животное?» — написал Павел.
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Лучше бы с улицы подобрали животное, терпящего бедствие!
Но нам же гораздо проще мимо пройти, головой покивать,руками развести и к котопесовцам отправить, а потом обвинять их в нечестности. Эх!!!!((((
Если вы не зациклены на приобретение породистого друга, то только у котопесовцев!
КиП занимаются пристройкой найденных и подобранных животных. Перед передачей его новым хозяевам животное обязательно стерилизуется, вылечивается. По поводу того что можно нарваться на больное животное: КиП - это не ветеринарка, это обычные люди. Если в ветеринарке, с которой они сотрудничают, проглядели какую-то болячку у животного (что вполне может быть), то это уж точно претензии не к КиП. Кроме того, а чем в таком случае подобранное животное с улицы лучше? Да даже взятое у кого-то с рук: кто его там проверяет на болячки? Здесь же животное проходит хоть какой-то минимум обследования. Поэтому даже сравнивать тут просто глупо.
Более того, КиП заключает со всеми новыми хозяевами договора, на основании которого они оставляют за собой право курировать животное и после передачи в руки, т.е. могут проверить как оно содержится.
Так что кому как, а я полагаю, что столь серьезный подход к пристрою бездомных животных - исключительно благое дело, и если бы передо мной сейчас стоял вопрос, взять у кого-то котенка (щенка) или через КиП, я бы выбрал первый только в том случае, если бы КиП не смог мне предоставить интересующий меня вариант. В любом случае, в первую очередь обратился бы именно к ним.
Одни положительные эмоции:)
Без котопса бы взяли бездомного и никто бы вас не обременял проверками.