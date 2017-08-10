Предложение о создании шумозащитного барьера появилось на сайте «Наш Новокузнецк».

На портале референдумов был создан опрос, считают ли новокузнечане нужной такую меру. Большинство горожан поддержали инициативу.

Шумозащитная полоса расположится вдоль проезжей части одного из центральных проспектов. В сквере Ермакова высадят кустарники и деревья, которые оградят парковую зону от проезжей части и уменьшат шум машин.