В центре Новокузнецка создадут специальную шумозащитную полосу
Сегодня 15:06
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Предложение о создании шумозащитного барьера появилось на сайте «Наш Новокузнецк».
На портале референдумов был создан опрос, считают ли новокузнечане нужной такую меру. Большинство горожан поддержали инициативу.
Шумозащитная полоса расположится вдоль проезжей части одного из центральных проспектов. В сквере Ермакова высадят кустарники и деревья, которые оградят парковую зону от проезжей части и уменьшат шум машин.
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В июле В.О.Смирнов проводил митинг на площади торжеств. Кого- нибудь интересовала забота о жителях ?
Врубили колонки с "шлягерами" - на всю катушку !!! Смирнов даже просил полсотню ментов обеспечить нормальные звуковые условия. - ТЩЕТНО ! ! !
А тут вдруг забота проснулась.
Интересно, все камуняки воцерквились, а готовы ЕДИНО противников режима заглушить, удавить, изолировать - все по-божески !?
Хватит уже, про набережную и трамвай уже было по горло.
Хватит уже, про набережную и трамвай уже было по горло.
А еще можно бесконечно перечислять обещания со всех уровней власти.
Обещалкин обещает обещание не забыть.
А про деревья-сила,конечно.Повырубаем все по районам,героически посадим одну "полосу" в центре.
Наверное,чтобы было потом выпиливать.