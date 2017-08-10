Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кемерове появилась необычная детская площадка

В центре Новокузнецка создадут специальную шумозащитную полосу

Сегодня 15:06
893
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Skyscrapercity.com

Предложение о создании шумозащитного барьера появилось на сайте «Наш Новокузнецк».

На портале референдумов был создан опрос, считают ли новокузнечане нужной такую меру. Большинство горожан поддержали инициативу.

Шумозащитная полоса расположится вдоль проезжей части одного из центральных проспектов. В сквере Ермакова высадят кустарники и деревья, которые оградят парковую зону от проезжей части и уменьшат шум машин.

Комментарии 9
Добавить комментарий
аватар
Хапаразигастус
19 1
Такие зеленые барьеры должны быть вдоль всех крупных дорог. У нас же всё наоборот, всё уничтожают, вся пыль, выхлопы и шум идет прямо в окна домов и т.н. "скверы".
ответить
аватар
...
0 7
Вам думал сделать ремонт не буду, но обманул иди... Никогда ремонт!!! Я раз видеть реклама не верю
ответить
аватар
Читатель
7 1
Млять, ВГ, давайте вы уже научитесь вставлять прямые ссылки на источники как делают это уважающие себя издания? Вот млять прикол, мне сейчас лезть на чужой сайт и искать эту инфу... Уже работайте для читателей, для нашего удобства. Мы и так убежали с говно сайта ситя-Гэ к вам. Любите нас, а то придется что-то менять снова.
ответить
аватар
Ваня
5 1
Пример, пр. Запсибовцев в Ильинке. Нечетная сторона. Две довольно загруженные дороги, одна - та, что является основным въездом в район, вторая- та, что идет в гору по нечетной стороне и проходит буквально в 4-5 метрах от домов. И как только идет машины более- менее побольше, чем седан- дом дрожжит. И никаких зеленых барьеров, одно единственное деревце- клен, а там, где и пробивается травка, ее так с ожесточением и многократно скашивают до земли.
ответить
аватар
Таня
8 3
Пример, пр. Запсибовцев в Ильинке. Нечетная сторона. Две довольно загруженные дороги, одна - та, что является основным въездом в район, вторая- та, что идет в гору по нечетной стороне и проходит буквально в 4-5 метрах от домов. И как только идет машины более- менее побольше, чем седан- дом дрожжит. И никаких зеленых барьеров, одно единственное деревце- клен, а там, где и пробивается травка, ее так с ожесточением и многократно скашивают до земли.
Ваня, ты жертва ЕГЭ? Причем тут "дом дрожит" и зеленые барьеры? Ох, уж эти дети путинского разлива.. Жуть.
ответить
аватар
Я так кумекаю:
0 2
Деньги девать некуда ?
В июле В.О.Смирнов проводил митинг на площади торжеств. Кого- нибудь интересовала забота о жителях ?
Врубили колонки с "шлягерами" - на всю катушку !!! Смирнов даже просил полсотню ментов обеспечить нормальные звуковые условия. - ТЩЕТНО ! ! !
А тут вдруг забота проснулась.
Интересно, все камуняки воцерквились, а готовы ЕДИНО противников режима заглушить, удавить, изолировать - все по-божески !?
ответить
аватар
13
1 1
Обещания за обещаниями.
Хватит уже, про набережную и трамвай уже было по горло.
ответить
аватар
Седой 12009
0 0
Обещания за обещаниями.
Хватит уже, про набережную и трамвай уже было по горло.
И про наземное метро было и про всякие развлекательные острова на Томи и ....
А еще можно бесконечно перечислять обещания со всех уровней власти.
Обещалкин обещает обещание не забыть.
А про деревья-сила,конечно.Повырубаем все по районам,героически посадим одну "полосу" в центре.
Наверное,чтобы было потом выпиливать.
ответить
аватар
z
3 0
Создание кустарниковых "защитных" полос по всему городу это необходимость, но там не освоишь баблицо как на смолеговых оградульках-страшилках. Более того вдруг люди начнут себя лучше чувствовать и начнут задумываться, а чего же тут происходит.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ