В Сибирской генерирующей компании прокомментировали прорыв трубы у «Сити Молла».
«Этот участок принадлежит бывшим сетям ССК, которые мы с сегодняшнего дня начали обслуживать. А данное повреждение на сетях ССК ещё было зарегистрировано 12 июля. У ССК не было возможности им заниматься. Мы зашли на эти сети, начали проверять их и обнаружили течь. Сейчас бригады её устраняют», — сообщил ВашГород.ру начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК Олег Бритвин.
Вероятней всего, повреждение устранят уже сегодня, добавил собеседник редакции.
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СГК владеет ТЭЦ и ГРЭС вырабатывает электричество и тепло, но что бы доставить его для жителей она выуждена использовать сети которые принадлежат ССК. В свое время смоляго и потом кузнечик кричали что такое расположение дел это залог энергобезопасности горожан. Но если в теории теплоносители (горячую воду) можно пустить используя другой контур, то альтернативы другим ТЭЦ с похожими мощностями нет. Попросту гворя центральная тэц не сможет взять на себя в случаи чего теплоснабжения районов которые обслужиает кузнецкая тэц ... Вот и получается, что сейчас после нескольких лет бесрпосветной тупости наших чиновников сети переходят хоть и в аренду но к компании кто по ним транспортирует тепло. И теперь именно в интересах этой компании содержать сети в нормальном состоянии. вот и вся логика
СГК владеет ТЭЦ и ГРЭС вырабатывает электричество и тепло, но что бы доставить его для жителей она выуждена использовать сети которые принадлежат ССК. В свое время смоляго и потом кузнечик кричали что такое расположение дел это залог энергобезопасности горожан. Но если в теории теплоносители (горячую воду) можно пустить используя другой контур, то альтернативы другим ТЭЦ с похожими мощностями нет. Попросту гворя центральная тэц не сможет взять на себя в случаи чего теплоснабжения районов которые обслужиает кузнецкая тэц ... Вот и получается, что сейчас после нескольких лет бесрпосветной тупости наших чиновников сети переходят хоть и в аренду но к компании кто по ним транспортирует тепло. И теперь именно в интересах этой компании содержать сети в нормальном состоянии. вот и вся логика
Ты лучше напиши кому сейчас сети принадлежат? Мартинские сынки прибрали их к ручонкам или все-таки город отсудил у них наворованное?
Ты лучше напиши кому сейчас сети принадлежат? Мартинские сынки прибрали их к ручонкам или все-таки город отсудил у них наворованное?
В советском союзе все принадлежало жкх и городу, потом приватизация. Водоканал в годы приватизации продали вместе с сетями и сейчас как само предприятие так и их сети ежегодно обновляется и проводит инвест политику, а то что принадлежит городу разваливается в результате неумелого управления людей кто приходит на 4-5 лет.
- а почему происходят аварии любого оборудования, от того, что все запущено, от не правильной эксплуатации, от отсутствия ухода и своевременного ремонта. От не профессионализма персонала.
В советском союзе все принадлежало жкх и городу, потом приватизация. Водоканал в годы приватизации продали вместе с сетями и сейчас как само предприятие так и их сети ежегодно обновляется и проводит инвест политику, а то что принадлежит городу разваливается в результате неумелого управления людей кто приходит на 4-5 лет.