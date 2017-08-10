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Почему у «Сити Молла» забил гейзер

Сегодня 15:12
936
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

В Сибирской генерирующей компании прокомментировали прорыв трубы у «Сити Молла».

«Этот участок принадлежит бывшим сетям ССК, которые мы с сегодняшнего дня начали обслуживать. А данное повреждение на сетях ССК ещё было зарегистрировано 12 июля. У ССК не было возможности им заниматься. Мы зашли на эти сети, начали проверять их и обнаружили течь. Сейчас бригады её устраняют», — сообщил ВашГород.ру начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК Олег Бритвин.

Вероятней всего, повреждение устранят уже сегодня, добавил собеседник редакции.

Комментарии 7
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...математик
19 0
А,вот,интересно..СГК ,в данном случае,акт утечка теплоносителя выписывать будет САМА на СЕБЯ..???
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нипонел
8 1
Опять тупейшая отмазка. Участок принадлежит ССК, а распиливает его СГК, как так?
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Dfcz
4 0
Опять тупейшая отмазка. Участок принадлежит ССК, а распиливает его СГК, как так?
Очень просто потому в нашем городе в системе ЖКХ всегда бардак!
СГК владеет ТЭЦ и ГРЭС вырабатывает электричество и тепло, но что бы доставить его для жителей она выуждена использовать сети которые принадлежат ССК. В свое время смоляго и потом кузнечик кричали что такое расположение дел это залог энергобезопасности горожан. Но если в теории теплоносители (горячую воду) можно пустить используя другой контур, то альтернативы другим ТЭЦ с похожими мощностями нет. Попросту гворя центральная тэц не сможет взять на себя в случаи чего теплоснабжения районов которые обслужиает кузнецкая тэц ... Вот и получается, что сейчас после нескольких лет бесрпосветной тупости наших чиновников сети переходят хоть и в аренду но к компании кто по ним транспортирует тепло. И теперь именно в интересах этой компании содержать сети в нормальном состоянии. вот и вся логика
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нипонел
3 0
Очень просто потому в нашем городе в системе ЖКХ всегда бардак!
СГК владеет ТЭЦ и ГРЭС вырабатывает электричество и тепло, но что бы доставить его для жителей она выуждена использовать сети которые принадлежат ССК. В свое время смоляго и потом кузнечик кричали что такое расположение дел это залог энергобезопасности горожан. Но если в теории теплоносители (горячую воду) можно пустить используя другой контур, то альтернативы другим ТЭЦ с похожими мощностями нет. Попросту гворя центральная тэц не сможет взять на себя в случаи чего теплоснабжения районов которые обслужиает кузнецкая тэц ... Вот и получается, что сейчас после нескольких лет бесрпосветной тупости наших чиновников сети переходят хоть и в аренду но к компании кто по ним транспортирует тепло. И теперь именно в интересах этой компании содержать сети в нормальном состоянии. вот и вся логика
А зачем тогда ССК? Если генерирующие компании готовы обслуживать сети до конечных потребителей?

Ты лучше напиши кому сейчас сети принадлежат? Мартинские сынки прибрали их к ручонкам или все-таки город отсудил у них наворованное?
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Вася
4 6
А зачем тогда ССК? Если генерирующие компании готовы обслуживать сети до конечных потребителей?

Ты лучше напиши кому сейчас сети принадлежат? Мартинские сынки прибрали их к ручонкам или все-таки город отсудил у них наворованное?
ССК муниципальная организация сети, после мартиновских сынков передали ей во владение во главе с казекой - другом кузнецова.
В советском союзе все принадлежало жкх и городу, потом приватизация. Водоканал в годы приватизации продали вместе с сетями и сейчас как само предприятие так и их сети ежегодно обновляется и проводит инвест политику, а то что принадлежит городу разваливается в результате неумелого управления людей кто приходит на 4-5 лет.
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Ваше имя
0 0
Почему забил гейзер?
- а почему происходят аварии любого оборудования, от того, что все запущено, от не правильной эксплуатации, от отсутствия ухода и своевременного ремонта. От не профессионализма персонала.
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z
0 0
ССК муниципальная организация сети, после мартиновских сынков передали ей во владение во главе с казекой - другом кузнецова.
В советском союзе все принадлежало жкх и городу, потом приватизация. Водоканал в годы приватизации продали вместе с сетями и сейчас как само предприятие так и их сети ежегодно обновляется и проводит инвест политику, а то что принадлежит городу разваливается в результате неумелого управления людей кто приходит на 4-5 лет.
Мин Экономики признал, что посредники в сфере ЖКХ стали наносить серьезный ущерб и мешают работе муниципалитетов, мешая прозрачности по задолженности и имеющих раздутый штат, процентно влияющий на увеличение тарифов.
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