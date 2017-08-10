В Сибирской генерирующей компании прокомментировали прорыв трубы у «Сити Молла».

«Этот участок принадлежит бывшим сетям ССК, которые мы с сегодняшнего дня начали обслуживать. А данное повреждение на сетях ССК ещё было зарегистрировано 12 июля. У ССК не было возможности им заниматься. Мы зашли на эти сети, начали проверять их и обнаружили течь. Сейчас бригады её устраняют», — сообщил ВашГород.ру начальник отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала СГК Олег Бритвин.