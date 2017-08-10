В Кемерове состоятся очередные проверки автомобилистов.

Рейды назначены на пятницу, 11 августа. Утром водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей. Экипажи Госавтоинспекции будут приближены к местам массовых перевозок юных пассажиров — детским садам и поликлиникам, сообщили в ведомстве.

Вечером инспекторы ДПС массово проверят кемеровских водителей на трезвость.

За нарушения при перевозке детей в автомобилях грозит штраф 3 тысячи рублей.

За управление автомобилем в алкогольном опьянении предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Такая же ответственность предусмотрена законодательством, если водитель транспортного средства отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.