В Кемерове состоятся очередные проверки автомобилистов.
Рейды назначены на пятницу, 11 августа. Утром водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей. Экипажи Госавтоинспекции будут приближены к местам массовых перевозок юных пассажиров — детским садам и поликлиникам, сообщили в ведомстве.
Вечером инспекторы ДПС массово проверят кемеровских водителей на трезвость.
За нарушения при перевозке детей в автомобилях грозит штраф 3 тысячи рублей.
За управление автомобилем в алкогольном опьянении предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Такая же ответственность предусмотрена законодательством, если водитель транспортного средства отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
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