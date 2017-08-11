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Школьная ярмарка vs магазин: где выгоднее закупиться к учёбе

Сегодня 07:00
655
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

ВашГород.ру проверил, где новокузнечанам выгоднее закупиться к новому учебному году.

Редакция узнала цены на самый ходовой товар для учёбы — 12-листовые и 18-листовые тетрадки. Мы прошлись по школьному базару на Площади торжеств и популярным городским магазинам.

На школьной ярмарке самые дешёвые 12-листовые тетради мы нашли за 4 рубля, самые дорогие — за 15 рублей. У магазинов ценовой разбег совсем другой: от 2,50 до 5 рублей.

18-листовые тетрадки на школьной ярмарке можно купить от 5,5 рубля до 20 рублей. В магазинах этот товар дешевле: от 3,5 рубля до 7 рублей.

Выходит, что сегодня тетрадками выгоднее всего закупаться в торговых сетях. Можно сэкономить и на школьных ярмарках, но для этого придётся обойти как минимум 5−10 палаток. А вот книжные магазины и сети канцелярских товаров ценами не порадуют.

Ранее ВашГород.ру сообщал, где новокузнечане закупаются к новому учебному году.

Комментарии 2
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Читатель
4 0
А в Фэмили тетради 12 листов сейчас по акции 49 копеек. Кому нужны эти школьные базары с их дорогущими ценами. Скоро уже никто там не будет закупаться.
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Игорь
0 1
По 49 копеек тетради из газетной бумаги их запрещено использовать в школах
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