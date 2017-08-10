Появились новые подробности смертельной автоаварии на Кузбасской трассе, в которой пострадали 6 человек, двое — погибли.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», родственники одного из пострадавших утверждают, что предполагаемая виновница автоаварии отмечала день рождения сына и была пьяна. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В результате ДТП травмы получили 6 человек. Все они были доставлены в больницу. Позже в реанимации скончался 12-летний пассажир «Хёндэ ix35» и 18-летний водитель «Дэу Нексии».

Как сообщает издание, от родственника одного из пострадавших в данном ДТП удалось узнать, что погибший 12-летний ребенок — это сын предполагаемой виновницы ДТП, у которого был день рождения. Так мужчина утверждает, что автоледи в момент ДТП была пьяна.

«Прошлой ночью, жена хозяина магазина, отметив день рождения своего сына, повезла его и его друга (сына владельца других магазинов) кататься. На огромной скорости выехав на полосу встречного движения, её автомобиль встретился с автомобилем, в котором ехали молодые люди», — отметил мужчина.

Все обстоятельства данного ДТП теперь предстоит установить следствию. Согласно санкциям статьи возбужденного уголовного дела, виновнице ДТП может грозить до 7 лет лишения свободы. А если экспертиза подтвердит факт опьянения, наказание будет еще строже.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 7 августа, около 00:30 на 43 километре автодороги «Тяжинский — Тисуль». 34-летняя Женщина на «Хёндэ ix35» выехала на полосу встречного движения и протаранила «Дэу Нексиа».