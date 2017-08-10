В ближайшие дни в Кемеровской области сохранится неустойчивая погода с постепенным похолоданием.

Ежедневно по области будут наблюдаться осадки, сообщили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 11 августа, будет ещё относительно тепло. Днём воздух прогреется до +15…+20, местами до +22…+27 градусов. В ночь на субботу, 12 августа, похолодает до +10…+15. Западный ветер сменит направление на северо-западное, и днём будет с порывами до 12 метров в секунду, а вечером усилится до 18−23 метров в секунду. В течение дня в большинстве районов пройдут дожди от небольших до умеренных, ночью местами сильные с грозами, возможен град.

Днём в субботу столбик термометра не превысит отметок +16…+21. В ночь на воскресенье, 13 августа, температура понизится до +5…+10 градусов. Северо-западный ветер с переходом на северный будет дуть с порывами до 18 метров в секунду. Также в большинстве районов области небольшие и умеренные дожди, грозы.

В воскресенье температура останется в тех же пределах. Северный ветер станет умеренным. Осадки сохранятся, но будут не такими сильными.

В понедельник, 14 августа, существенных изменений не ожидается. Днём температура воздуха составит +17…+22, ночью похолодает до +5…+10. Местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Ветер юго-западный умеренный.