«Союз» — это надёжность и стабильность, знания и опыт, новизна и удобство, престиж и в то же время доступность. Пожалуй, невозможно представить облик современного Новокузнецка без объектов этой компании. Узнаваемая архитектура, применение новейших технологий строительства, сейсмостойкость, уникальная инфраструктура, возможность выбора жилья разной ценовой категории, высокое качество и, конечно, строгое соблюдение сроков ввода в эксплуатацию — вот лишь некоторые отличительные черты деятельности этого застройщика.

О том, что уже сделано, что в планах и как удаётся быть первыми среди лучших, мы беседуем с директором ООО «УК «Союз» Мариной Леонидовной Брыксиной.

— Вы руководите столь значимой для Новокузнецка компанией, оставаясь при этом совершенно не публичным человеком…

— Очень много работы — надо завершать начатые объекты, приступать к строительству новых, да и пиариться я как-то не привыкла.

— Значит, можете похвастаться производственными успехами. Что уже построено «Союзом»?

— Если говорить о жилых домах, то это 10-этажка на 200 квартир по проспекту Строителей и два 16-тиэтажных дома на 194 и 254 квартиры на проспекте Пионерском. Кроме того, на территории жилого комплекса «Новый город» мы ввели в эксплуатацию центр «Виктория2». Три его этажа заняла парковка, значимость которой не требует объяснений. На первом же этаже расположился фитнес-центр «Здоровье нации». К слову, сейчас мы занимаемся его расширением от 650 до 1500 квадратных метров. Таков спрос.

— К какому классу комфортности можно отнести ваши дома?

— В нашем городе живут люди с разным уровнем потребностей и возможностей. Соответственно, мы строим и доступное жильё, и повышенного класса комфортности. Хотите — выбирайте квартиру с ремонтом от застройщика, установленными счётчиками и застеклённым балконом. Желаете реализовать собственные дизайнерские мечты — приобретайте жильё без отделки. И в том, и в другом случае вам гарантированы парковочные места, детские площадки, новые коммуникации, надёжные лифты «Отис», детские сады, магазины, удобная транспортная развязка, аптеки и кафе поблизости — в общем, комфорт и продуманная инфраструктура.

— Выходит, гражданское строительство у вашей компании в приоритете. Какими объектами порадуете горожан в ближайшее время?

— В работе сразу три объекта — двухподъездный 16 этажный дом с отделкой квартир от застройщика и два дома — по 16 и 25 этажей под чистовую отделку. Срок сдачи — осень 2017 года весна 2018 года. Таким образом, мы сделаем подарок родному городу, завершив к его 400-летию линию застройки по проспекту Ермакова.

— Можно ли сказать, что подходит к завершению строительство «Нового города», расположенного на «островке» между проспектом Ермакова и улицей Запорожская?

— Сейчас уже ясно просматриваются перспективы. Помимо окончания строительства жилых домов, нам надо будет заняться оформлением Томского бульвара и выполнить техническое перевооружение парковочного комплекса — провести вентиляцию, отопление, пожарную сигнализацию, оборудовать автомойку, в общем, создать максимально-комфортные условия для владельцев 299 автомобилей.

— Выходит, этот жилой комплекс всё-таки стал городом в городе, как когда-то планировали в компании «Южкузбасстрой». А ведь столько пришлось пережить в 2014 году, многие дольщики всерьёз опасались остаться без жилья…

— Тогда и ЮКС, и дольщики пережили тяжёлые времена. Тем не менее, нам удалось с незначительным отставанием от срока сдать дома в эксплуатацию и не подвести тех, кто инвестировал в строительство свои средства. Всё сложилось как нельзя лучше: люди получили квартиры, мы заработали репутацию компании, которая не бросает слов на ветер, а ЮКСу удалось сохранить коллектив опытнейших сотрудников. Даже не представляю себе другого генерального подрядчика кроме компании «Южкузбасстрой», ведь именно его строители стояли у истоков этого жилого комплекса.

— Равно как и сотрудники «Углестринпроекта» знают каждый объект, каждую квартиру «от» и «до». Удалось ли сохранить коллектив этого, одного из старейших в городе, проектных институтов?

— Пусть не в полном составе, но да. Без их знаний и опыта было бы крайне сложно представить нашу работу. Взять хотя бы квартиры в домах, так называемого «премиум» класса. Если до кризиса микрорайон 68 планировалось застроить 25 и 7-этажными домами с подземными гаражами и парковками, то сейчас проект кардинально пересмотрен. Проектировщики «перекроили» планировки квартир в домах с учётом спроса. Теперь в них расположатся квартиры от 50 до 80 квадратов, а также офисные помещения и подземный гараж.

Радует и то, что мы расширяем спектр деятельности «Углестринпроекта», специалисты которого сейчас не только занимаются гражданским проектированием, но и возвращаются в промышленное, а ещё проводят экспертизу промбезопасности угледобывающих предприятий.

— Выше Вы упомянули о долевом строительстве. Сейчас «Союз» предлагает горожанам подобный вариант инвестирования средств?

— Конечно. Думаю, все понимают, что долевое строительство учитывает интересы обеих сторон — и застройщика, и потребителя. Наша заинтересованность очевидна — есть и начальный капитал, и конкретный покупатель конечного продукта. Дольщики же получают возможность выбрать дом, этаж, квартиру и вид из её окон ещё на начальном этапе строительства, а также выгодно вложить капитал. Сейчас многие считают, что это куда надёжней, чем банковский вклад.

-К тому же, ваши дома сейсмостойкие…

— То, что наши дома рассчитаны на восемь баллов по шкале Рихтера, является в нашем сейсмоопасном регионе дополнительным гарантом надёжного вложения средств.

— Говоря о новостройках, невозможно обойти вопрос цены. Многие горожане уверены, что к квартирам в них не подступиться. Подтвердите или опровергните это мнение?

— «Союз» — это местный застройщик. А потому, формируя цены на жильё, мы учитываем финансовые возможности горожан, регулярно проводим мониторинг стоимости квартир на первичном и вторичном рынке. Судите сами, однокомнатную квартиру с отделкой в сейсмостойком доме Центрального района города можно приобрести по цене от 1 250 млн. рублей. Помимо этого, отделом продаж разработан ряд социальных программ для всех слоёв населения.

— Думаю, читателям будет интересно узнать о том, какие социальные программы предлагает горожанам «Союз».

— Мы хотим дать возможность приобрести новое жильё абсолютно всем категориям граждан, а потому предлагаем специальные программы многодетным и молодым семьям, пенсионерам, семьям с опекаемыми детьми, а также с детьми-инвалидами. Описывать каждую программу не имеет смысла, ведь сотрудники отдела продаж подходят к каждому покупателю индивидуально. Это не пустые слова, мы действительно выстраиваем график платежей с учётом финансовых возможностей каждого. Кроме того, предлагаем беспроцентную рассрочку на срок до года. А ещё — очень на это надеюсь — горожане смогут приобрести квартиры в наших новостройках в рамках действия Федерального закона по переселению. Мы как раз планируем строительство двух десятиэтажных домов на улице Горьковская Заводского района с площадью квартир от 33 до 47 кв.м. Несложно посчитать, сколько они будут стоить, если, согласно Закону, один квадратный метр обойдётся покупателям в 32 219 рублей. Отмечу здесь же, что сейчас там уже строится школа и другие новые дома. Мы же сдадим свои в 2018 и 2019 годах. Так что скоро Горьковскую будет не узнать.

— А где ещё хотелось бы развернуть стройку?

— Оправдав ожидания горожан по поводу «Нового города», будем осваивать и другие районы города, и, возможно, другие населённые пункты. У нас ведь есть люди, техника, собственный завод строительных изделий, асфальтовая установка, так что нам под силу и благоустройство дворов, и ремонт дорог. Сейчас у нас не просто много планов, но уже готов и согласован проект строительства небывалого до этого объекта. Скажу лишь, что разработан он в рамках проекта «Доступная среда», а завесу тайны открою, когда приступим к его возведению.

— Марина Леонидовна, что пожелаете коллегам накануне профессионального праздника?

— Хочу от души поздравить всех строителей и пожелать твёрдо стоять на ногах, реализовывать всё задуманное и быть уверенными в завтрашнем дне. Здоровья и счастья вам и вашим семьям.

С праздником!