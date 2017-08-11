В Кузбасс идет похолодание, но ВашГород.ру приготовил для вас пять способов согреться в эти холодные выходные.

Запастись витаминами

Сезон фруктов и овощей в самом разгаре, так что отправляйтесь за покупками. ВашГород.ру специально собрал для вас самую актуальную информацию о ценах на овощи в магазинах и на рынках.

Настало время варений. Где и за сколько можно купить сахар, также читайте в нашем материале.

А если вы дачник, и не знаете, куда девать выросшие овощи, фрукты и ягоду, то можете продать их на рынке или отдать в спецальные организации.

Поймать звезду

Хватайте пледы и отправляйтесь наслаждаться звездопадом.

Кузбассовцы смогут наблюдать красивый звёздный дождь. Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа, примерно с 23:00 — 24:00. Лучше, конечно, его будет видно за городом.

Напомним, недавно кузбассовцы увидели частичное лунное затмение. Фото и видео небесного явления жители выложили в соцсети.

Подкачать мышцы

В Новокузнецке в эту субботу возле ТЦ «Юность» пройдёт первый в Кузбассе турнир по кросслифтингу. Будет жарко!

Поучаствовать зовут мужчин с Юга Кузбасса от 16 лет. Участники будут одновременно стартовать и проходить комплекс из пяти испытаний. Посмотреть на турнир могут все желающие. Мероприятие начнётся 12 августа в 18.00.

Женская половина города 13 августа может принять участие в бесплатной уличной тренировке на Площади торжеств. А ещё в этот же день пройдёт благотворительный забег.

Перенестись в прошлое

В пятницу, 11 августа, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» стартует уникальный проект «Небываемое бывает: Пётр I в гостях на Кузнецкой крепости».

Зрители смогут за один вечер узнать много интересного об истории Новокузнецка и Санкт-Петербурга.

Поломать голову

Пройти квест и выиграть смартфон предлагает компания Vitto.

10 августа 2017 года в 10:00 на сайте компании VITTO будет выложили первую цифру Кода да VITTO. Но это только первая цифра из восьми, которые необходимо собрать.

Начиная с 10 августа, каждые двое суток компания будет объявлять место, в котором можно найти следующую цифру кода.

Приз в этой гонке — ультрасовременный и модный смартфон, новинка — XIAOMI 5X. Его добудет тот, кто сумеет первым разгадать все восемь цифр кода и открыть с его помощью сейф. А в сейфе будет вас дожидаться приз.

Желаем вам удачных выходных!