Хмурая погода вынуждает новокузнечан прятаться под одеяло с кружкой чая, а не выкладывать свои впечатления в инстаграм.

ВашГород.ру все же нашёл интересные снимки и поделится ими с читателями. Напоминаем, если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Главный гость Новокузнецка в последние дни — дождик — кажется, не собирается покидать город.

А к сезону дождей лучше готовиться и укреплять организм витаминами.

Вот так вот и живем отправляют из Новокузнецка фотки моей дочи она у меня умница, правильно питается, только с грядки, витамины по мне скучает, пищит#новокузнецк#россия#дача#собака#буся#новосибирск#жизнь#овощи#дом#любовь#спорт#здоровье#зож#малкки#лето#солнце#семья#nvkz#nvsk#family#good#russia#malkki#summer#sport#home#love#like#dog Публикация от Наталья (@malkki_natalya) Авг 9 2017 в 9:18 PDT

Пасмурный август заставил новокузнечан ценить яркие денёчки и придумывать в хорошую погоду что-то необычное.

Тем временем и в солнечную, и в хмурую погоду новокузнечан радует ярко раскрашенный трамвай.

Некоторые в попытках разбавить будни заводят новых питомцев. Разве можно грустить, глядя на такую милаху?

Малышка наша-исследует территорию Публикация от Юлия Шестакова (@yashestakova82) Авг 9 2017 в 9:21 PDT

Если плохое настроение совсем одолело, полюбуйтесь на городскую архитектуру.

Публикация от Ulyana Pyatakova (@pyatakova_ulyana) Авг 9 2017 в 6:03 PDT

Или сходите на мост вечером: яркий закат обязательно поможет развеяться.

Публикация от Lalita (@little.lali) Авг 9 2017 в 7:20 PDT

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