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Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

Красочный закат и необычные питомцы: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Хмурая погода вынуждает новокузнечан прятаться под одеяло с кружкой чая, а не выкладывать свои впечатления в инстаграм.

ВашГород.ру все же нашёл интересные снимки и поделится ими с читателями. Напоминаем, если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом «вашгород».

Главный гость Новокузнецка в последние дни — дождик — кажется, не собирается покидать город.

Вместе с @tatuliiik_ несмотря на погоду, доброе утро желаем всем! Добавляйте фото и видео с хештэгом #новокузнецкмоимиглазами чтобы быстрее попасть в нашу ленту Наши рубрики: 1) Обычные фотки города, присланные вами 2) кудапойтивнвкз (объявления о мероприятиях, проводимых в городе) 3) граффитивнвкз (рисунки на различных поверхностях города) 4) наулицахнвкз (люди на фоне городских достопримечательностей или просто в узнаваемых местах нашего города) 5) приколвнвкз (что-то смешное на улицах нашего города) Вы можете присылать любое фото, возможно у нас, благодаря вам, откроется ещё какая-нибудь рубрика _____________ #novokuznetsk #новокузнецк #новокузнецксити #nvkz #нвкз

Публикация от Город вашими глазами (@your_eyes_nvkz)

А к сезону дождей лучше готовиться и укреплять организм витаминами.

Пасмурный август заставил новокузнечан ценить яркие денёчки и придумывать в хорошую погоду что-то необычное.

Тем временем и в солнечную, и в хмурую погоду новокузнечан радует ярко раскрашенный трамвай.

Некоторые в попытках разбавить будни заводят новых питомцев. Разве можно грустить, глядя на такую милаху?

Малышка наша-исследует территорию

Публикация от Юлия Шестакова (@yashestakova82)

Если плохое настроение совсем одолело, полюбуйтесь на городскую архитектуру.

Или сходите на мост вечером: яркий закат обязательно поможет развеяться.

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 18 августа.

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