Хмурая погода вынуждает новокузнечан прятаться под одеяло с кружкой чая, а не выкладывать свои впечатления в инстаграм.
ВашГород.ру все же нашёл интересные снимки и поделится ими с читателями. Напоминаем, если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его с хештегом «вашгород».
Главный гость Новокузнецка в последние дни — дождик — кажется, не собирается покидать город.
Вместе с @tatuliiik_ несмотря на погоду, доброе утро желаем всем! Добавляйте фото и видео с хештэгом #новокузнецкмоимиглазами чтобы быстрее попасть в нашу ленту Наши рубрики: 1) Обычные фотки города, присланные вами 2) кудапойтивнвкз (объявления о мероприятиях, проводимых в городе) 3) граффитивнвкз (рисунки на различных поверхностях города) 4) наулицахнвкз (люди на фоне городских достопримечательностей или просто в узнаваемых местах нашего города) 5) приколвнвкз (что-то смешное на улицах нашего города) Вы можете присылать любое фото, возможно у нас, благодаря вам, откроется ещё какая-нибудь рубрика _____________ #novokuznetsk #новокузнецк #новокузнецксити #nvkz #нвкз
Публикация от Город вашими глазами (@your_eyes_nvkz)
А к сезону дождей лучше готовиться и укреплять организм витаминами.
Вот так вот и живем отправляют из Новокузнецка фотки моей дочи она у меня умница, правильно питается, только с грядки, витамины по мне скучает, пищит#новокузнецк#россия#дача#собака#буся#новосибирск#жизнь#овощи#дом#любовь#спорт#здоровье#зож#малкки#лето#солнце#семья#nvkz#nvsk#family#good#russia#malkki#summer#sport#home#love#like#dog
Публикация от Наталья (@malkki_natalya)
Пасмурный август заставил новокузнечан ценить яркие денёчки и придумывать в хорошую погоду что-то необычное.
Ещё не много фоточек, очаровательной девочки Оли ))) #новокузнецк #кузня #дорога #лето #солнце #драйф #балерина #красота #модель #фото #фотосессия
Публикация от Алексей Егошин (@egoshin_photo)
Тем временем и в солнечную, и в хмурую погоду новокузнечан радует ярко раскрашенный трамвай.
Некоторые в попытках разбавить будни заводят новых питомцев. Разве можно грустить, глядя на такую милаху?
Малышка наша-исследует территорию
Публикация от Юлия Шестакова (@yashestakova82)
Если плохое настроение совсем одолело, полюбуйтесь на городскую архитектуру.
Или сходите на мост вечером: яркий закат обязательно поможет развеяться.
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 18 августа.
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