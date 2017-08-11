Роспотребнадзор проверил гостиницу «Золотое крыло».
Инициатором выступила управляющая компания, курирующая жилой дом, в котором расположилось заведение.
На первом этаже гостиницы находилась сауна. Однако по санитарно-эпидемиологическим требованиям бани и сауны могут находиться только в отдельно стоящих нежилых помещениях, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
Владелец гостиницы отрицал наличие в здании сауны. Он утверждал, что это служебное помещение, где стоит инфракрасный обогреватель. Только он не учёл, что в сертификате соответствия подозрительное помещение всё-таки значилось как сауна.
По решению суда эксплуатация сауны «Золотое крыло» приостановлена на 30 дней.
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