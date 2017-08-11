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В Новокузнецке закрыли сауну

Сегодня 07:20
693
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Tvs-media.ru

Роспотребнадзор проверил гостиницу «Золотое крыло».

Инициатором выступила управляющая компания, курирующая жилой дом, в котором расположилось заведение.

На первом этаже гостиницы находилась сауна. Однако по санитарно-эпидемиологическим требованиям бани и сауны могут находиться только в отдельно стоящих нежилых помещениях, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Владелец гостиницы отрицал наличие в здании сауны. Он утверждал, что это служебное помещение, где стоит инфракрасный обогреватель. Только он не учёл, что в сертификате соответствия подозрительное помещение всё-таки значилось как сауна.

По решению суда эксплуатация сауны «Золотое крыло» приостановлена на 30 дней.

Комментарии 2
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Житель
10 1
Закрыли этот притон наконец то
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Илья
7 0
Да щас дома сауны ставят в толчке и ничего
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