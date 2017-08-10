В июле жители нашей страны тратили за один визит в магазин в среднем 503 рубля.
По сравнению с июнем средний чек стал меньше на 14 рублей (2,7 процента).
При этом если в целом по России сумма среднего чека уменьшилась, то в Сибири, напротив, увеличилась.
При рассмотрении результатов в разрезе округов разброс значений динамики оказался куда шире, чем среднее значение в 2,7 процента. Так, меньше всего чек изменился за месяц в Северо-Западном регионе, потеряв всего 2 рубля, или 0,3 процента. Более ощутимые потери показатель понёс в Центральном округе (минус 3,7 процента), Приволжском (минус 4,2 процента), Дальневосточном (минус 5,5 процента) и Южном (минус 6,3 процента). А вот на Урале и в Сибири средний чек в июле, наоборот, немного вырос, прибавив 2,3 процента и 1,2 процента соответственно, — пишет издание «Банки.ру» с ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».
Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном снижении цен на фрукты и овощи.
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