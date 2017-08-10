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В Кемерове появилась необычная детская площадка

Названа средняя сумма трат россиян за один поход в магазин

Сегодня 17:30
726
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yastrebov.ru

В июле жители нашей страны тратили за один визит в магазин в среднем 503 рубля.

По сравнению с июнем средний чек стал меньше на 14 рублей (2,7 процента).

При этом если в целом по России сумма среднего чека уменьшилась, то в Сибири, напротив, увеличилась.

При рассмотрении результатов в разрезе округов разброс значений динамики оказался куда шире, чем среднее значение в 2,7 процента. Так, меньше всего чек изменился за месяц в Северо-Западном регионе, потеряв всего 2 рубля, или 0,3 процента. Более ощутимые потери показатель понёс в Центральном округе (минус 3,7 процента), Приволжском (минус 4,2 процента), Дальневосточном (минус 5,5 процента) и Южном (минус 6,3 процента). А вот на Урале и в Сибири средний чек в июле, наоборот, немного вырос, прибавив 2,3 процента и 1,2 процента соответственно, — пишет издание «Банки.ру» с ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

Ранее ВашГород.ру сообщал о возможном снижении цен на фрукты и овощи.

Комментарии 10
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Dbrnjh
6 24
Сейчас чтобы у дебилов сразу глаз не выпадал в продовольственных магазинах на ценниках стали ставить цену за 100 грамм, но не помогает, он выпадает когда дебилы начинают рассчитываться на кассе, когда кассир озвучит сумму "дешевого " товара, сначала выпадает глаз, потом вываливается "скрепа" из жо пы, но зато "крымнаш"
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Игорь
16 12
Сейчас чтобы у дебилов сразу глаз не выпадал в продовольственных магазинах на ценниках стали ставить цену за 100 грамм, но не помогает, он выпадает когда дебилы начинают рассчитываться на кассе, когда кассир озвучит сумму "дешевого " товара, сначала выпадает глаз, потом вываливается "скрепа" из жо пы, но зато "крымнаш"
Да, Крым наш... вам идиотом не надоело эту фразу не в попад вставлять. Я горжусь, что Крым наш, и что. а при чем цены на продукты и Крым!?
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Игорь
13 4
Сейчас чтобы у дебилов сразу глаз не выпадал в продовольственных магазинах на ценниках стали ставить цену за 100 грамм, но не помогает, он выпадает когда дебилы начинают рассчитываться на кассе, когда кассир озвучит сумму "дешевого " товара, сначала выпадает глаз, потом вываливается "скрепа" из жо пы, но зато "крымнаш"
И дебил, прежде чем купить, ты ценник изучи, и в умме суммируй.
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Dbrnjh
4 20
Да, Крым наш... вам идиотом не надоело эту фразу не в попад вставлять. Я горжусь, что Крым наш, и что. а при чем цены на продукты и Крым!?
Да у вас дебилов начисто отсутствует причинно следственная связь, как говорят хохлы, "ватоголовые", так что объяснять при чем тут "крымнаш" и цены бесполезно
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Игорь
7 0
Да у вас дебилов начисто отсутствует причинно следственная связь, как говорят хохлы, "ватоголовые", так что объяснять при чем тут "крымнаш" и цены бесполезно
Вообще то цены везде растут, даже у техже хохлов "вышиваты".
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Имя есть
18 1
Сейчас чтобы у дебилов сразу глаз не выпадал в продовольственных магазинах на ценниках стали ставить цену за 100 грамм, но не помогает, он выпадает когда дебилы начинают рассчитываться на кассе, когда кассир озвучит сумму "дешевого " товара, сначала выпадает глаз, потом вываливается "скрепа" из жо пы, но зато "крымнаш"
Вам бы уже пора смириться с данностью, что Крым - НАШ! Вам тяжело теперь, зато детям-внукам будет куда съездить отдохнуть. И это при том, что их отдых, а также стратегическую безопасность страны будут охранять С НАШЕЙ территории! Почему у тупоголовых не хватает мозгов понять, насколько стратегически важен Крым для России? Я уж не вдаюсь в подробности истории, что после всех кровопролитий наших предков на данном полуострове он принадлежал России, а не УССР, как пожелал в свое время с барского плеча тов. Хрущев.
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Гога
0 0
Ахренеть.... 503 р это же большие деньги в наше время !!!!
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алекс
1 0
Вам бы уже пора смириться с данностью, что Крым - НАШ! Вам тяжело теперь, зато детям-внукам будет куда съездить отдохнуть. И это при том, что их отдых, а также стратегическую безопасность страны будут охранять С НАШЕЙ территории! Почему у тупоголовых не хватает мозгов понять, насколько стратегически важен Крым для России? Я уж не вдаюсь в подробности истории, что после всех кровопролитий наших предков на данном полуострове он принадлежал России, а не УССР, как пожелал в свое время с барского плеча тов. Хрущев.
Что толку объяснять это дебилоиду -попугаю, попке дурачку, он и ему подобные кроме этой фразы других уже не знают.
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+100
0 0
Вам бы уже пора смириться с данностью, что Крым - НАШ! Вам тяжело теперь, зато детям-внукам будет куда съездить отдохнуть. И это при том, что их отдых, а также стратегическую безопасность страны будут охранять С НАШЕЙ территории! Почему у тупоголовых не хватает мозгов понять, насколько стратегически важен Крым для России? Я уж не вдаюсь в подробности истории, что после всех кровопролитий наших предков на данном полуострове он принадлежал России, а не УССР, как пожелал в свое время с барского плеча тов. Хрущев.
+100
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322 223
0 0
Сейчас чтобы у дебилов сразу глаз не выпадал в продовольственных магазинах на ценниках стали ставить цену за 100 грамм, но не помогает, он выпадает когда дебилы начинают рассчитываться на кассе, когда кассир озвучит сумму "дешевого " товара, сначала выпадает глаз, потом вываливается "скрепа" из жо пы, но зато "крымнаш"
Ты чЁ несёшь? На что ставят цены за 100 гр.? На основные продукты не ставят. И ни у кого ничего не выпадает, как бы тебе этого не хотелось.
И да, Крым наш! Наш по справедливости! Потому что он нашим был всегда. Даже когда хохлы временно думали, что он их и что так будет всегда.
Наш Крым, наш! Успокойся уже.
А чтобы у тебя ничего не вываливалось ни откуда, иди работай, а не злобствуй.
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