Одна из немецких экологических организаций подала в суд на компанию Porsche. Экологи требуют взыскать солидные деньги.

Сумма иска составляет 110 миллионов евро, сообщает «Интерфакс».

По данным компании-истца, производители автомобилей фальсифицировали показатели точности выхлопов. Правда, претензии у экологической организации вызывает только один автомобиль — «Порше Кайен».

«Каждый гражданин должен соблюдать закон. Если он будет уличен в нарушении ПДД или правил парковки, ему грозит штраф в соответствии с тяжестью совершенного им проступка. Такие же правила в будущем должны распространяться и на автопроизводителей, которые до сих пор не понесли должного наказания в Германии из-за «дизельного скандала», — рассказал руководитель экологической организации.

В связи с претензиями продажи Порше Кайен в Германии временно приостановлены.