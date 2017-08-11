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Экологи подали в суд на Porsche

Сегодня 07:30
327
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Motorherald.com

Одна из немецких экологических организаций подала в суд на компанию Porsche. Экологи требуют взыскать солидные деньги.

Сумма иска составляет 110 миллионов евро, сообщает «Интерфакс».

По данным компании-истца, производители автомобилей фальсифицировали показатели точности выхлопов. Правда, претензии у экологической организации вызывает только один автомобиль — «Порше Кайен».

«Каждый гражданин должен соблюдать закон. Если он будет уличен в нарушении ПДД или правил парковки, ему грозит штраф в соответствии с тяжестью совершенного им проступка. Такие же правила в будущем должны распространяться и на автопроизводителей, которые до сих пор не понесли должного наказания в Германии из-за «дизельного скандала», — рассказал руководитель экологической организации.

В связи с претензиями продажи Порше Кайен в Германии временно приостановлены.

Комментарии 1
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Илья
9 0
За миллиграмы СО2 в германии дрочат!!! а у нас тоннами ЗСМК и КМК фенол и Т.П. скидывают, а их за это от налогов земельных освобождают ))))) Расея
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