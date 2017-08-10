Обвиняемому Сергею Калинкину по делу о вымогательстве 51% акций шахты «Разрез Инской» продлили арест до 13 ноября 2017 года.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 13 ноября 2017 года», — сообщает «Интерфакс».

Дело заместителей Тулеева разгорелось в ноябре 2016 года. Тогда Следственный комитет России арестовал высокопоставленных чиновников и бизнесменов по подозрению в вымогательстве акций на 1 миллиард рублей. Обвиняемыми стали глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин, два заместителя Тулеева, два других сотрудника кузбасского Следкома, начальник департамента административных органов администрации Кузбасса Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукини его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Позже, как сообщал ВашГород.ру, Александр Щукин признался в даче взятки. А на экс-главу кузбасского Следкома Сергея Калинкина завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.

Решение об участи других участников дела будет известно 11 августа.