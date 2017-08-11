В связи с ремонтными работами в разных районах города приостановят водоснабжение
Уже сегодня, 11 августа, Центральный и Заводской районы города останутся без холодной воды. Водоснабжение отключат на 36 часов. На это время запланирована замена задвижек на магистральных водопроводных сетях.
С 14 августа горячее водоснабжение отключат в Кедровке. Почти неделю жителям района придётся обходиться без горячей воды. Ремонт котельного оборудования запланирован на шесть дней. Поэтому уже 19 августа горячая вода вернётся в дома горожан.
Посмотреть полный список отключений водоснабжения можно на сайте Службы спасения.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.