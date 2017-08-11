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Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

Кемеровчан временно оставят без воды

Сегодня 07:40
373
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Info.tatcenter.ru

В связи с ремонтными работами в разных районах города приостановят водоснабжение

Уже сегодня, 11 августа, Центральный и Заводской районы города останутся без холодной воды. Водоснабжение отключат на 36 часов. На это время запланирована замена задвижек на магистральных водопроводных сетях.

С 14 августа горячее водоснабжение отключат в Кедровке. Почти неделю жителям района придётся обходиться без горячей воды. Ремонт котельного оборудования запланирован на шесть дней. Поэтому уже 19 августа горячая вода вернётся в дома горожан.

Посмотреть полный список отключений водоснабжения можно на сайте Службы спасения.

Комментарии 3
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Марина
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никакой информации по отключению воды на сайте службы спасения нет.
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александр
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тоже не нашел ничего по отключению! зато по радио сказали что отключат!!!
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Светлана
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В анжерке два дня не было и холодной воды. Все сми молчат. У нас беспередел творится
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