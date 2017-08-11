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«Аэрофлот» нарушал права пассажиров

Сегодня 09:30
750
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vladtime.ru

Перевозчик запрещал пассажирам, летящим вместе, суммировать багаж.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура выступила с протестом против отказа авиакомпании суммировать вес багажа по просьбе пассажиров.

Представитель Генеральной прокуратуры России сообщил, что ведомство проверило соблюдение воздушного законодательства «Аэрофлотом».

Выяснилось, что авиакомпания запрещала пассажирам, путешествующим вместе, суммировать размер и вес багажа.

Однако по установленным правилам перевозчик не имеет права отказывать в подобной просьбе пассажирам, сообщили РиаНовости.

«В этой связи прокуратура опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры „Аэрофлота“, летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», — пояснили в Генпрокуратуре.

Комментарии 4
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Ага!
9 0
Сейчас всю переплату аэрофлот вернет каждому обобранному пассажиру.
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Клара
0 0
каждый купленный билет предполагает провоз багажа определенного веса. Если летят супруги с одним чемоданом на двоих и есть перевес , то на второй билет без багажа , в таком случае , надо было делать скидку . А так фигня полная получается. Тут ещё и с ручной кладью "нововведения "...
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0 1
Не, ну вес суммировать ещё ладно, а габариты? Они запрутся в самолёт с таким чемоданом, который не на одну полку не поместится, в проходе поставят, а остальные пассажиры будут ходить за него запинаться? Правильно что отказывали.
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Аэрофлот
1 0
Не, ну вес суммировать ещё ладно, а габариты? Они запрутся в самолёт с таким чемоданом, который не на одну полку не поместится, в проходе поставят, а остальные пассажиры будут ходить за него запинаться? Правильно что отказывали.
Так для этого и есть багажное отделение, чтобы большие габариты провозить в нем, а то что в салон самолета проносят называется "ручная кладь".
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