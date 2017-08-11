Перевозчик запрещал пассажирам, летящим вместе, суммировать багаж.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура выступила с протестом против отказа авиакомпании суммировать вес багажа по просьбе пассажиров.

Представитель Генеральной прокуратуры России сообщил, что ведомство проверило соблюдение воздушного законодательства «Аэрофлотом».

Выяснилось, что авиакомпания запрещала пассажирам, путешествующим вместе, суммировать размер и вес багажа.

Однако по установленным правилам перевозчик не имеет права отказывать в подобной просьбе пассажирам, сообщили РиаНовости.

«В этой связи прокуратура опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры „Аэрофлота“, летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», — пояснили в Генпрокуратуре.