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Киберспорт внесут в программу Олимпийских игр

Сегодня 10:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Cyber.sports.ru

Международный Олимпийский Комитет (МОК) планирует добавить в программу Олимпийских игр необычный вид спорта.

Член МОК — трехкратный Олимпийский чемпион по гребле Тони Эстанге рассказал, что руководств комитета уже приступило к рассмтрению этого вопроса.

Современная молодежь весьма заинтересована киберспортом. МОК собирается поддержать дальнейшее развитие виртуальных соревнований.

Сейчас ведутся переговоры между представителями киберспорта и Олимпийским комитетом. Окончательное решение пока не принято, сообщают АиФ.ru.

Ожидается, что киберспортсмены смогут принять участие уже в летней Олимпиаде 2024 года. Отметим, что окончательный список видов спорта на эту олимпиаду утвердят в 2020 году.

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