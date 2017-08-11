За последнее время на рынке недвижимости произошло много событий, которые послужили импульсом для развития спроса, как на новостройки, так и на вторички.

«Спад продаж квартир может быть и был, но на общем фоне результатов компании, мы его не заметили. Лето прошло очень продуктивно, и нет смысла говорить, что люди стали меньше покупать. Люди просто стали избирательней — летом можно походить, повыбирать. К тому же, некоторые квартиры физически показать невозможно — продавцы уезжают в отпуск, и это нормально. Продавать новые квартиры стали меньше, рынок немного сузился. Летом получился хороший задел на будущее в формате результата сотрудничества с компанией. Одна из особенностей на август — рефинансирование ипотеки, которое позволит покупателям избавиться от многих проблем, и клиенты смогут снизить финансовую нагрузку", — рассказал менеджер отдела продаж Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке Андрей Сосновский.

Эксперт также отмечает, что порядка 10−14% продавцов продают квартиру, чтобы переехать в Новосибирск или на юг. А в сентябре традиционно будет увеличение продаж, покупательского потока. Это — задел на будущее, осень и зиму.