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Недвижимость и строительство

Что происходит на рынке недвижимости в Новокузнецке

Сегодня 08:00
616
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Lols.ru

За последнее время на рынке недвижимости произошло много событий, которые послужили импульсом для развития спроса, как на новостройки, так и на вторички.

«Спад продаж квартир может быть и был, но на общем фоне результатов компании, мы его не заметили. Лето прошло очень продуктивно, и нет смысла говорить, что люди стали меньше покупать. Люди просто стали избирательней — летом можно походить, повыбирать. К тому же, некоторые квартиры физически показать невозможно — продавцы уезжают в отпуск, и это нормально. Продавать новые квартиры стали меньше, рынок немного сузился. Летом получился хороший задел на будущее в формате результата сотрудничества с компанией.

Одна из особенностей на август — рефинансирование ипотеки, которое позволит покупателям избавиться от многих проблем, и клиенты смогут снизить финансовую нагрузку", — рассказал менеджер отдела продаж Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» в Новокузнецке Андрей Сосновский.

Эксперт также отмечает, что порядка 10−14% продавцов продают квартиру, чтобы переехать в Новосибирск или на юг. А в сентябре традиционно будет увеличение продаж, покупательского потока. Это — задел на будущее, осень и зиму.

Комментарии 1
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проездом из Калининграда
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Не знаю как насчет ипотеки, мотаюсь на 4 области. В Новокузнецке для фирмы купили квартиру за Байдаевским мостом. Приезжаю хоть высыпаюсь в относительно чистом районе. Хорошо у вас: река рядом, деревьев много. Думаю всё хорошее у Новокузнецка ещё впереди!!!!
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