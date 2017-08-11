Поправки в законопроект о техосмотре официально внесут осенью.

Минэкономразвития предложило положить конец оформлению ОСАГО без проверки технического состояния машины. Известно, что участились продажи готовых технических карт, без которых оформление страховки невозможно. Однако это запрещено законом.

Теперь техническая проверка автомобиля будет предусматривать обязательную фото и видеорегистрацию.

На фото и видео обязательно должен просматриваться регистрационный номер и место проведения процедуры.

Напомним, закон о техосмотре авто действует с 2011 года. В соответствии с ним владелец машины должен для получения полиса ОСАГО в обязательном порядке представить диагностичсекую карту, которая подтверждает соответствие автомобиля требованиям безопасности.

Информация о технических данных автомобилей вносится в единый реестр ГИБДД.

«На самом деле техосмотр нужен только для компаний или индивидуальных предпринимателей, которые используют машину для заработка. Техосмотр для частных автовладельцев — это просто сбор денег. Но если уж его сохранять, то пусть он будет проводиться по-честному, а не так, как это происходит сейчас», — рассказал Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев .

Число операторов техосмотра, лишённых лицензии за нарушение правил, за первое полугодие 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 37%. Сейчас в России работают 4689 пунктов технического осмотра, пишут «Известия».

За нарушение в сфере технического осмотра будет усилена административная ответственность.