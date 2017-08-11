Есть такое призвание — за «Кузню» болеть. Поклонников у новокузнецкого хоккея много. Когда команда на взлёте — собирается целый стадион, а во время спада — зрителей на трибунах становится меньше. Но есть и те, кто с «Металлургом» всегда, что называется, и в горе и в радости.

В нашем материале вы узнаете много интересного из необычной жизни хоккейных болельщиков новокузнецкого «Металлурга». Как целую семью затянуло в фан-зону? Почему на матче в Москве десятки татар пришли болеть за «Кузню»? От чего на играх пробирают «мурашки», и почему не в почёте демократия?

Нашими гостями стали два болельщика новокузнецкого «Металлурга» и «Кузнецких медведей» со стажем Оксана Толстенёва и Михаил Петрик.

— Как вы попали на хоккей, и почему выбрали именно хоккейное фанатское движение?

Михаил Петрик: Давно это было, в 1983 году. Троюродный брат как-то нас с братом родным пригласил на хоккей, играла наша команда еще на открытом «Алюминщике». Ну, вот сразу и прикипели душой к хоккею. Почти на все игры ходили. Ходили ещё и на футбол, но хоккей больше нравится — игра динамичнее.

Оксана Толстенёва: На хоккей меня первый раз привел отец. Тогда на стадионе были еще стоячие места. Но на тот момент меня эта игра не слишком заинтересовала. А вот постоянно на хоккей я начала ходить вместе с мужем и сыном в 2009 году на «молодежку». Ну и втянулась. Постепенно стала посещать и игры «Металлурга». А к фанатскому движению первым примкнул наш сын, в сезоне 2010−2011. А вслед за ним и мы с мужем. И уже не представляем себя без этого.

— Расскажите, как зародилось фанатское движение вокруг хоккейного «Металлурга», с чего всё начиналось?

Михаил Петрик: Сложно на этот вопрос ответить. Есть негласное разделение, болельщик и фанат. Организованное движение с фан-сектором появилось не так давно у нас. Началось с предложения клуба создать организованную поддержку на трибунах. Но процесс идет сложно, нет достойного лидера, есть определенные разногласия. Может быть, наши фанаты и не такие организованные, как в других клубах, а заводят иной раз трибуны так, что весь стадион гудит не хуже «гудка» на ТЭЦ КМК.

Уже давно есть неформальное объединение болельщиков, родственные души, так сказать, которые еще до создания фан-клуба собирались сами, проводили мероприятия, общались, болели за клуб вместе. Многие теперь в других городах, что не мешает им участвовать в жизни клуба. Ребята выезжают на съезд хоккейных болельщиков, создали сайт болельщиков ХК «Металлург», пишут книги, собирают материал по истории клуба.

— Есть ли в вашем движении лидер, генератор идей, заводилы?

Оксана Толстенёва: Как такового лидера у нас нет, а вот неформальный существует, для связи болельщиков и клуба. Генераторы идей тоже есть, но тут дело тонкое — одно дело «генерировать идеи», другое — их воплощать.

Михаил Петрик: «Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков». Так вроде у Высоцкого. Генераторов много, заводилы… Лидера нет такого, за которым все пойдут. А без него ничего не получится, здесь демократия только во вред.

— Расскажите о самых запоминающихся, необычных или курьёзных моментах, которые происходили во время игр новокузнецкого «Металлурга»?

Михаил Петрик: Интересный момент был у нас в Москве, куда мы приехали поболеть за наших. Как известно, билеты в гостевой сектор не продают онлайн, только в кассах. Ради интереса зашли посмотреть на сайт, сколько билетов продано. Оказалось, что гостевой сектор наполовину выкуплен. А это порядка шестидесяти мест. Наших в столице немало, но чтобы столько?!

Все оказалось просто. У нас в команде в тот сезон играл Дамир Жафяров. Так вот, его родственники пригласили на игру друзей из московской татарской диаспоры. Надо ли говорить, насколько мощная поддержка была у нашей команды? Хотя, не все из пришедших болеть за Дамира разбирались в хоккее.

В итоге пришлось нам по ходу игры создать из татар фан-сектор. Хоть и проиграли, но дали бой тогда наши парни мощному московскому «Динамо». Ну и после матча вся эта орава пошла с нами к команде, чтобы поблагодарить парней за игру и пообщаться с Дамиром, которого не выпускали долго из объятий. Вот так и мне немного пришлось побыть заводилой сектора.

— Насколько разнообразен репертуар ваших песен и «зарядов»?

Оксана Толстенёва: Репертуар зарядов не так широк — в основном это 3−4 коротких заряда и столько же более длинных. На секторе есть заряжающий — совместно с барабанщиком они заводят сектор.

Михаил Петрик: Парни стараются придумывать что-то новое, иногда хорошо получается, иногда не проходит. Но шумит фан-сектор — заводит народ, значит не зря парни работают.

— Устраиваете ли вы сборы? Возможно, выезжаете в другие города для участия в фанатских сборах?

Оксана Толстенёва: Ежегодно летом в канун Дня Металлурга у нас проходит Слет болельщиков, который по обыкновению проходит в парке «Водный». Также ежегодно проходит всероссийский слет болельщиков (проходит он в разных городах, представляющих хоккей на нашей карте), участники туда приглашаются организаторами, Новокузнецк так же там представлен.

Михаил Петрик: На всероссийские сборы ездят уже более маститые болельщики со стажем. Туда ведь не всех берут. Приглашения всем подряд не рассылают. И довольно хорошо мы там представлены, уровень держим. Вот в этом году добились права проведения следующего Съезда хоккейных болельщиков в Новокузнецке. Это и почетно, и очень ответственно, постараемся не ударить в грязь лицом.

— Собираются ли на трибуне возрастные ребята, каков возраст заводящего трибуны?

Михаил Петрик: Заводящий — это тоже авторитет, его должны слушаться же. Поэтому у нас — это уже прошедший армейскую школу парень, авторитет для молодых, которые и составляют основную массу фан-сектора. Примерно такого возраста он и должен быть. Если чуть взрослее, то уже теряется тот юношеский задор.

— Как часто выезжаете на выезды, в каких количествах, каким транспортом пользуетесь?

Оксана Толстенёва: Что касается выездов, то наши болельщики большой группой посещали в основном ближайшие города — Новосибирск, Омск. Мы семьей обычно едем еще и на один осенний выезд, используя автомобиль, и, беря с собой попутчиков. Получается, что нас в итоге едет 4−5 человек. Были мы в Астане, Екатеринбурге, Челябинске, Магнитогорске, Уфе, Казани, Нижнекамске, Ханты-Мансийске, Сочи, Нижнем Новгороде и Москве.

Михаил Петрик: Те, кто живет в других города, тоже поддерживают нашу команду, когда ребята играют на выезде. Им даже немногим проще, там поближе ехать. В общем, не так часто наша команда оказывается на выезде без поддержки, наши везде есть!

— И самый главный вопрос, что лично для вас фанатизм? Это идея, философия или может быть «болезнь»?

Оксана Толстенёва: Для меня «фанатизм» — это вид отдыха, способ выплеснуть эмоции.

Михаил Петрик: Само понятие фанатизма меня не особо привлекает, слово какое-то, безумное что ли. Болельщик — приятней звучит, у него в корне какое слово? — Болеть. Это уже как наркотик, без хоккея скучно, неуютно, хочется, чтобы быстрей начался сезон, игры.