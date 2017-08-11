Следователи планируют допросить главу Кузбасса по делу о вымогательстве акций.

Такой решение они приняли после обыска квартиры генерала Сергея Калинкина, бывшего главы Следкома по Кемеровской области. Напомним, он также проходит по делу о вымогательстве. В доме Калинкина нашли список в ежедневнике с указанием суммы денег, которые после ареста якобы передали гражданской жене экс-главы Следкома. Среди имён — подчинённые Калинкина, кузбасские бизнесмены и губернатор, утверждает следствие. Список указывает, что Тулеев передал супруге Калинкина 50 000 рублей, пишет «Коммерсантъ». Общая же сумма составляет больше 500 000 рублей.

Эти деньги пошли на поддержку семьи Сергея Калинкина и к делу отношения не имеют, сказала адвокат генерала. У него растёт маленький ребёнок.

Когда устроят допрос губернатору, пока неизвестно.

Напомним, вчера решением суда Сергею Калинкину продлили арест до 13 ноября 2017 года.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, дело о вымогательстве разгорелось прошлой осенью. Следком России арестовал по подозрению в вымогательстве акций высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Обвиняемыми стали глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин, два заместителя Тулеева, два других сотрудника кузбасского Следкома, начальник департамента административных органов администрации Кузбасса Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его доверенное лицо Геннадий Вернигор.

Позже Александр Щукин признался в даче взятки. А на экс-главу кузбасского Следкома Сергея Калинкина завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.