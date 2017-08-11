В наше время уже сложно представить уютный дом без таких помощников, как бытовая техника. Стирка, глажка и уборка превращается в одно сплошное удовольствие с качественной бытовой техникой.

Центр домашних улучшений «Доминго» регулярно радует своих покупателей акциями и розыгрышами. Для многих новокузнечан он давно стал тем самым магазином, в котором можно приобрести всё необходимое, чтобы создать уют в доме, начиная от такой мелочи, как салфетка для уборки, и заканчивая необходимой бытовой техникой. Также в «Доминго» представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, товары для дачи и сада и многое другое.

Специально для наших покупателей мы решили разыграть такую полезную вещь, как моющий пылесос Karher, который станет незаменимым помощником в вашем доме!

Данная модель предназначена для влажной и сухой уборки. Без проблем справится с чисткой ковров, поднимая ворс и всасывая загрязнения из мест, расположенные глубоко между волокнами. Также он отлично справляется с очисткой матрасов, текстильной обивки мебели и салона автомобиля.

Используя дополнительные насадки, которые включены в комплект поставки, можно без проблем убрать сухую грязь или пыль в труднодоступных местах. Воду в пылесосе можно подогреть до 50⁰C, что повышает эффективность чистки с моющим средством.

Всё, что вам нужно для участия в розыгрыше, — это приобрести в Интернет-магазине «Доминго» любые товары бренда Tarkett на сумму от 3000 руб.

Кроме главного приза, будут разыграны подарочные карты в «Доминго» на 1000 руб. и 500 руб.

Подробности акции на сайте:domingo.su и в социальных сетях: vk.com/gm_domingo

Победитель будет определён уже 1 сентября 2017 года.