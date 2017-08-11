Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

Семья из Кузбасса победила во Всероссийском конкурсе

Сегодня 09:49
799
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://myski42.ru

Почётное звание получили супруги Гордиенко и их две дочки из Мысков.

Они стали победителями в номинации «Молодая семья», сообщают myski42.ru.

Торжественное мероприятие и награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2017» года запланировано 23−24 ноября в Москве. По итогам конкурса будет издана Почётная книга «Семья года. Россия-2017». В неё внесут информацию обо всех семьях-победителях Всероссийского конкурса.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Читатель
8 0
Написали бы хоть, чем победу заслужили?
ответить
аватар
Читатель
1 0
Написали бы хоть, чем победу заслужили?
ответить
аватар
Новая
0 2
Написали бы хоть, чем победу заслужили?
Посмотри ссылку
ответить
аватар
Читатель
7 0
Посмотри ссылку
Зачем я буду переходить по разным ссылкам, если я иду на ВГ узнать информацию? Так проще сюда и не заходить.
ответить
аватар
Читатель
1 0
Посмотри ссылку
Зачем я буду переходить по разным ссылкам, если я иду на ВГ узнать информацию? Так проще сюда и не заходить.
ответить
аватар
Читатель
2 4
Посмотри ссылку
Там нет ничего конкретного. Раз хотят называться "журналистами" - информацию нужно доносить нормально, связать с семьей, например
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ