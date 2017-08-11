Семья из Кузбасса победила во Всероссийском конкурсе
Сегодня 09:49
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Почётное звание получили супруги Гордиенко и их две дочки из Мысков.
Они стали победителями в номинации «Молодая семья», сообщают myski42.ru.
Торжественное мероприятие и награждение победителей Всероссийского конкурса «Семья года-2017» года запланировано 23−24 ноября в Москве. По итогам конкурса будет издана Почётная книга «Семья года. Россия-2017». В неё внесут информацию обо всех семьях-победителях Всероссийского конкурса.
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