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Знай наших: кузбассовец стал замминистра юстиции

Сегодня 10:15
519
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Facebot.ru

Денис Новак окончил с отличием юридический факультет Кемеровского Государственного Университета.

9 августа 2017 года Денис Новак указом президента назначен заместителем министра юстиции РФ, сообщает официальный портал правовой информации.

Известно, что Денис Новак окончил с отличием юридический факультет Кемеровского Государственного Университета в 2001 году.

В 2003 году стал выпускником Российской школы частного права (института) Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации. А в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

Президент назначил и второго заместителя министра юстиции — Вадима Фёдорова.

Комментарии 2
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Венz
10 0
У нас Неверов в думе рулит, и чо?
Видели мы его имение под Москвой...
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Я так кумекаю:
0 0
Это хорошо.
Проку не будет - система отлажена, но ... "наш".
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