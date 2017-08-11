Денис Новак окончил с отличием юридический факультет Кемеровского Государственного Университета.
9 августа 2017 года Денис Новак указом президента назначен заместителем министра юстиции РФ, сообщает официальный портал правовой информации.
Известно, что Денис Новак окончил с отличием юридический факультет Кемеровского Государственного Университета в 2001 году.
В 2003 году стал выпускником Российской школы частного права (института) Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации. А в 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.
Президент назначил и второго заместителя министра юстиции — Вадима Фёдорова.
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