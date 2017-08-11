Школьников научат основам психологии.

Сегодня у 40% учеников в стране школьная дезадаптация. У 70% находят пограничные психические расстройства. Основы психологии на уроках помогут ребятам лучше понимать себя и справляться с переживаниями.

Предмет изучат в рамках ОБЖ с 3-го по 11-е классы. В год запланировано 20 часов психологии. Ребята будут узнавать, что такое первая любовь, какие трудности несёт подростковый возраст и почему нежелательно рожать в возрасте 15 лет.

При этом учителя с 2018 года будут проходить курсы повышения квалификации по основам психологии, пишет «Российская газета».

Сейчас Минобрнауки готовится писать учебники с 4-го по 11-е классы и тестирует пособие для третьеклашек. Планируется, что психология появится в школах с 2020 года.

Напомним, в 2018 году в российских школах начнут преподавать астрономию. ЕГЭ по этому предмету не будет, но некоторые вопросы включат в экзамен по физике.

Также планировалось ввести в школах уроки шахмат.