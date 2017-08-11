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Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа

В российских школах появится ещё один новый предмет

Сегодня 10:40
743
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Inkashira.ru

Школьников научат основам психологии.

Сегодня у 40% учеников в стране школьная дезадаптация. У 70% находят пограничные психические расстройства. Основы психологии на уроках помогут ребятам лучше понимать себя и справляться с переживаниями.

Предмет изучат в рамках ОБЖ с 3-го по 11-е классы. В год запланировано 20 часов психологии. Ребята будут узнавать, что такое первая любовь, какие трудности несёт подростковый возраст и почему нежелательно рожать в возрасте 15 лет.

При этом учителя с 2018 года будут проходить курсы повышения квалификации по основам психологии, пишет «Российская газета».

Сейчас Минобрнауки готовится писать учебники с 4-го по 11-е классы и тестирует пособие для третьеклашек. Планируется, что психология появится в школах с 2020 года.

Напомним, в 2018 году в российских школах начнут преподавать астрономию. ЕГЭ по этому предмету не будет, но некоторые вопросы включат в экзамен по физике.

Также планировалось ввести в школах уроки шахмат.

Комментарии 3
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Читатель
6 1
Дети и так перегружены, отмените шестидневку!!! А то у детей выходных совсем нет
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Я так кумекаю:
2 0
Дети и олигархи - наше будущее !!!
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Shuten
2 1
Дети и так перегружены, отмените шестидневку!!! А то у детей выходных совсем нет
Это точно, когда был школьником, специально меня родители в школу с пятидневкой отдали хоть она и далеко была.
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