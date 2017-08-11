Автором музыкального произведения о знаменитом хоккеисте из Новокузнецка стала жительница Петрозаводска Оксана Виноградова.

По её словам, идея посвятить песню вратарю мирового класса пришла спонтанно.



Мой сын с 4 лет занимается хоккеем, и он хоккейный вратарь. Как-то раз прихожу домой, а сын прыгает, кричит: «Мама, у нас великая радость!». Я в испуге спросила: «Что случилось, Миша?». А сын говорит: «Бобровскому вручили „Везина Трофи“!». И вот эмоциональный порыв сына подтолкнул меня к созданию этой песни, — цитирует пресс-служба «Металлурга» слова певицы.

Автор также добавила, что её сын — настоящий фанат Сергея Бобровского. Он постоянно пересматривает его игры, интервью и в курсе всех событий своего кумира.

Песня получилась в джазовом стиле. Я знаю, что Сергей любит джаз. Аранжировку к ней сделал замечательный музыкант джазовый исполнитель и аранжировщик Анатолий Палаев, — сообщила Оксана Виноградова.

По её словам, победы и успехи Сергея Бобровского придают силы и волю к новым свершениям и её сыну Михаилу, который выступает за хоккейный клуб «Варяги-2002».

Ранее ВашГород.ру рассказывал о клипе в честь воспитанника новокузнецкого «Металлурга», который сняла канадская панк-группа The Hextalls.

Песню Оксаны Виноградовой можно послушать здесь.