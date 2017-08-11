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В Кемерове перекроют движение из-за ремонта дорог

Сегодня 11:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
riamore.ru

Кемеровских водителей предупредили об ограничении движения на нескольких улицах.

Причина — ремонт дорог. В пятницу, 11 августа, работы будут проводиться на следующих улицах:

  • улице Тухачевского — от улицы Сибиряков-Гвардейцев до проспекта Ленина;
  • улице Ракитянского — от улицы Антипова до поворота на посёлок Крутой;
  • проспекте Октябрьском — от улицы Волгоградской до бульвара Строителей;
  • улице Спасской;
  • улице Спортивной.

Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Скорость движения на участках ограничат до 40 км/ч.

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