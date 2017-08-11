В Кемерове перекроют движение из-за ремонта дорог
Сегодня 11:00
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Кемеровских водителей предупредили об ограничении движения на нескольких улицах.
Причина — ремонт дорог. В пятницу, 11 августа, работы будут проводиться на следующих улицах:
Работы идут с перекрытием одной из полос движения, о чём водителей информируют дорожные знаки, зона действия которых распространяется на весь участок ремонта, — сообщили в пресс-службе администрации города.
Скорость движения на участках ограничат до
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