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Цены на гречку упадут

Сегодня 11:07
282
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Россиянам предрекли удешевление гречки.

Уже сейчас цены производителей почти в два раза меньше, чем в начале августа 2016 года. В магазинах крупа также подешевеет, но из-за наценки на розницу не так резко. Впрочем, торговые сети обещают понизить стоимость крупы до минимальной.

Удешевление гречки связано с хорошим урожаем, пишут «Известия». В этом году крупы собрали в 2 раза больше, чем в предыдущем. Помимо этого, скоро на прилавки поступит новый урожай, и цены должны снова понизиться.

ВашГород.ру сравнил статистику цен на крупу Единой межведомственной информационно-статистической службы. По этим данным, в июле 2016 года стоила гречка 92,26 рубля за кило, 2017 года — 68,81 рубля.

Между тем в стране набирает рост подорожание молока и молочных продуктов. Также может повыситься стоимость мёда.

Комментарии 3
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школяр
1 0
перед выборами самого себя, сцарь дал команду холопов купить гречкой.
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люмпен
0 3
Вот сейчас-то заживем на широкую ногу . Правда гречкой только скотину кормить , но у нас есть извращенцы - любители .
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