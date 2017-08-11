Россиянам предрекли удешевление гречки.

Уже сейчас цены производителей почти в два раза меньше, чем в начале августа 2016 года. В магазинах крупа также подешевеет, но из-за наценки на розницу не так резко. Впрочем, торговые сети обещают понизить стоимость крупы до минимальной.

Удешевление гречки связано с хорошим урожаем, пишут «Известия». В этом году крупы собрали в 2 раза больше, чем в предыдущем. Помимо этого, скоро на прилавки поступит новый урожай, и цены должны снова понизиться.

ВашГород.ру сравнил статистику цен на крупу Единой межведомственной информационно-статистической службы. По этим данным, в июле 2016 года стоила гречка 92,26 рубля за кило, 2017 года — 68,81 рубля.