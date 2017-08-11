В Прокопьевске устроят праздник мороженого.

Он будет проходить 12 и 19 августа на территории спортивно-развлекательного центра «Солнечный» (проспект Строителей, 10). Горожан приглашают к 12:00.

Гостей ждут клоуны, сказочные герои и множество конкурсов. Главные призы — мороженое, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.



В это же время в «Солнечном» все желающие могут сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Участникам предложат спортивные упражнения, которые не требуют особых физических нагрузок: наклоны, отжимания, прыжки.

На празднике мороженого перед зрителями выступят юные прокопьевские артисты — участники творческих коллективов.