Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа
Недвижимость и строительство

Новокузнецкий «Сити Молл» продадут за 2,1 миллиарда рублей

Сегодня 11:50
1122
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Panoramio.com

Здание новокузнецкого торгово-развлекательного центра «Сити Молл» продадут на торгах.

Такое решение было принято после того, как московский арбитражный суд удовлетворил иск АО «Альфа банк» о взыскании 1,85 миллиарда рублей, сообщает портал sibnovosti.ru.

ТРЦ «Сити Молл» площадью 83,6 тысячи кв. м продадут за 2,1 миллиарда рублей с помощью проведения публичных торгов.

Отметим, торгово-развлекательный центр «Сити Молл»" является одним из самых крупных ТЦ в Кузбассе. Ранее ВашГород.ру сообщал об аресте ТРЦ «Сити Молл».

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
хмырь
5 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
Вика
4 7
Убогий муравейник. В "Планете" поспокойнее да и намного приятнее. Но, главное, что у нынешних владельцев заберут здание.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ