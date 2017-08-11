Здание новокузнецкого торгово-развлекательного центра «Сити Молл» продадут на торгах.

Такое решение было принято после того, как московский арбитражный суд удовлетворил иск АО «Альфа банк» о взыскании 1,85 миллиарда рублей, сообщает портал sibnovosti.ru.

ТРЦ «Сити Молл» площадью 83,6 тысячи кв. м продадут за 2,1 миллиарда рублей с помощью проведения публичных торгов.

Отметим, торгово-развлекательный центр «Сити Молл»" является одним из самых крупных ТЦ в Кузбассе. Ранее ВашГород.ру сообщал об аресте ТРЦ «Сити Молл».