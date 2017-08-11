В Новокузнецке проведут бесплатный открытый урок популярных латиноамериканских танцев.
Горожане узнают основы бачаты, хастла и бразильского зука. Также на открытом уроке можно приобрести абонемент на занятия со скидкой.
«Как таковой формы одежды нет, подойдёт любая удобная. С собой надо взять чистую сменную обувь на мягкой подошве — чешки, балетки, кеды или кроссовки. Некоторые занимаются в носках», — рассказала ВашГород.ру организатор открытых уроков Ирина Сафина.
Открытые уроки пройдут 16 августа с 19.00 до 21.00. Желающих ждут в танцевальном клубе «Движение» на Орджоникидзе, 11. Предварительно записаться можно по телефону 8−904−578−68−45.
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