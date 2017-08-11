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Новосибирск: Карта выходных с 11 по 13 августа
Гид по городу

Новокузнечан зовут на бесплатный урок зажигательных танцев

Сегодня 11:52
264
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Stihi.ru

В Новокузнецке проведут бесплатный открытый урок популярных латиноамериканских танцев.

Горожане узнают основы бачаты, хастла и бразильского зука. Также на открытом уроке можно приобрести абонемент на занятия со скидкой.

«Как таковой формы одежды нет, подойдёт любая удобная. С собой надо взять чистую сменную обувь на мягкой подошве — чешки, балетки, кеды или кроссовки. Некоторые занимаются в носках», — рассказала ВашГород.ру организатор открытых уроков Ирина Сафина.

Открытые уроки пройдут 16 августа с 19.00 до 21.00. Желающих ждут в танцевальном клубе «Движение» на Орджоникидзе, 11. Предварительно записаться можно по телефону 8−904−578−68−45.

Ранее ВашГород.ру сообщал, куда в эти выходные сходить на День физкультурника.

Комментарии 3
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танцор
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Владимир
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если яйца сдашь))))

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Анюта
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а правда, что вместо Светланы Лобады, выступит Quest Pistols Show!?
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