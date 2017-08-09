По сравнению с первым кварталом этого года средняя стоимость машины на вторичном рынке к концу полугодия снизилась на 3,6 процента.

Чаще всего россияне покупали подержанные «Форд Фокус 3», «Форд Фокус 2», «Опель Астра Н», «Пежо 308» и «Шевроле Лачетти».

Чуть меньше половины (42 процента) от общего числа продаж приходится на модели 2010—2013 года выпуска. Возраст самых популярных машин составил девять лет, сообщает «Автовзгляд».

Что касается рейтинга цен по отдельно взятым регионам, то самым высоким средним показателем отметился Краснодар: 528 653 рублей. Это на 17,7 процента выше рынка в целом.

Далее следуют Ростов-на-Дону (средняя цена 497 849 рублей), Самара (470 865 рублей) и Москва (460 313 рублей).

В Екатеринбурге поддержанную машину можно купить в среднем за 372 982 рубля, в Казани — за 386 684 рубля, в Санкт-Петербурге — за 397 125 рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал о самых продаваемых новых автомобилях в июле этого года.