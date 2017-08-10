Известный актёр и комик Михаил Галустян посмеялся над кемеровской аварией с бронетранспортёром и легковушкой.

Изначально видео опубликовала страничка в инстаграме Mighty Russia.

«Нарушители будут наказаны. Соблюдайте ПДД!» — написали авторы. На ролик они наложили музыку.

Затем видео репостнул Галустян.

«Что скажете? Меня порвало!» — прокомментировал артист.

Кемеровчане в комментариях не замедлили сообщить, что авария случилась в столице Кузбасса. Многие также осудили Галустяна, заявив, что в ДТП могли пострадать люди.

Напомним, авария произошла 7 августа на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Предварительно, виноват в ДТП водитель бронетранспортёра. При выезде на регулируемый перекрёсток он не убедился в безопасности дорожного движения и совершил столкновение с машиной «Киа Сид».

Кемеровские происшествия нередко становятся популярными в интернете. Весной, например, вся страна обсуждала добросовестного кемеровчанина. Мужчина хотел поправить светофор и случайно уронил его на дорогу.