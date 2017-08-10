Известный актёр и комик Михаил Галустян посмеялся над кемеровской аварией с бронетранспортёром и легковушкой.
Изначально видео опубликовала страничка в инстаграме Mighty Russia.
«Нарушители будут наказаны. Соблюдайте ПДД!» — написали авторы. На ролик они наложили музыку.
Затем видео репостнул Галустян.
«Что скажете? Меня порвало!» — прокомментировал артист.
Что скажете?) Меня порвало @mighty_russia Violators will be punished! Maintain the rules of the road! / Нарушители будут наказаны! Соблюдайте ПДД! —————————————————— For High Quality original Russian equipments check our friends store: @greyshopru #Russia#Army#Airforce#Specialforces#war#Ak#power#Military#spetsnaz#SSO
Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan)
Кемеровчане в комментариях не замедлили сообщить, что авария случилась в столице Кузбасса. Многие также осудили Галустяна, заявив, что в ДТП могли пострадать люди.
Напомним, авария произошла 7 августа на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Предварительно, виноват в ДТП водитель бронетранспортёра. При выезде на регулируемый перекрёсток он не убедился в безопасности дорожного движения и совершил столкновение с машиной «Киа Сид».
Кемеровские происшествия нередко становятся популярными в интернете. Весной, например, вся страна обсуждала добросовестного кемеровчанина. Мужчина хотел поправить светофор и случайно уронил его на дорогу.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.