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В Кемерове произошло ДТП с участием автобусов: два пассажира ранены

Сегодня 13:15
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Severinform.ru

В Кемерове водитель микроавтобуса протаранил автобус «Нефаз». ДТП произошло 10 августа на улице Райчихинская.

«По предварительным данным, водитель „Форд Транзит Вэн“ не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта и совершил столкновение с автобусом Нефаз», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП травмы получили два пассажира микроавтобуса Форд.

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