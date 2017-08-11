В Кемерове произошло ДТП с участием автобусов: два пассажира ранены
Сегодня 13:15
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В Кемерове водитель микроавтобуса протаранил автобус «Нефаз». ДТП произошло 10 августа на улице Райчихинская.
«По предварительным данным, водитель „Форд Транзит Вэн“ не справился с управлением, совершил выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта и совершил столкновение с автобусом Нефаз», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.
В результате ДТП травмы получили два пассажира микроавтобуса Форд.
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