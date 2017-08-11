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Китайцы задумались над строительством энергокомплекса в Новокузнецке

Сегодня 13:35
313
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ruscable.ru

На днях Новокузнецк посетила делегация из Китая.

Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, китайские эксперты оценивали возможность размещения в городе крупного энергокомплекса. Они обследовали площадку Центральной ТЭЦ, пишет novokuznetsk.su.

По словам мэра, решение о запуске проекта не принято. Власти Новокузнецка выслушали предложения азиатских энергетиков и передали их в вышестоящие органы — губернатору и в Минэнерго.

Комментарии 1
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что скажет по этому поводу мой друг Хенаро ?!
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