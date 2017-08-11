Сегодня утром столицу Кузбасса вновь окутал туман.

Плохая видимость помешала пилотам посадить три самолёта в аэропорту имени Леонова. Речь идёт о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Их направили в новосибирский «Толмачёво», сообщает.