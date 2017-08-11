В Кемерове утром не смогли приземлиться три самолёта
Сегодня 13:44
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Сегодня утром столицу Кузбасса вновь окутал туман.
Плохая видимость помешала пилотам посадить три самолёта в аэропорту имени Леонова. Речь идёт о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Их направили в новосибирский «Толмачёво», сообщает.
«Сейчас у нас на стоянке рейс „Аэрофлота“ из Москвы. Остальные, это два рейса S7 и один — „Уральских авиалиний“, уже вылетели из Кемерова», — сообщили ВашГород.ру в справочной аэропорта имени Леонова.
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