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В Кемерове утром не смогли приземлиться три самолёта

Сегодня 13:44
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Сегодня утром столицу Кузбасса вновь окутал туман.

Плохая видимость помешала пилотам посадить три самолёта в аэропорту имени Леонова. Речь идёт о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Их направили в новосибирский «Толмачёво», сообщает.

«Сейчас у нас на стоянке рейс „Аэрофлота“ из Москвы. Остальные, это два рейса S7 и один — „Уральских авиалиний“, уже вылетели из Кемерова», — сообщили ВашГород.ру в справочной аэропорта имени Леонова.

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