Капитальный ремонт завершили в отделении гастроэнтерологии Кемеровской больницы № 11. Такой подарок медучреждение получило к своему 70-летию.

За 25 лет существования в подразделении больницы ни разу не проводился капитальный ремонт. Чуть более полугода потребовалось для того, чтобы придать ему современный облик, — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

В помещении обновили палаты и кабинеты, установили новые дверные блоки. Проведены сантехнические и электромонтажные работы, в том числе смонтировано новое освещение, установлены розетки, сантехника. В отделении появилась новая мебель и инвентарь, а также холодильники и посудомоечная машина. Интерьер украсили картинами воспитанников одной из школ искусств города.

На работы направлено более 700 тысяч рублей. На ремонт ушло восемь месяцев. Все работы выполнили штатные сотрудники хозяйственной службы больницы.

Гастроэнтерология рассчитана на 52 койки, ежегодно здесь проходят лечение 1 500 человек. Профиль отделения — оказание плановой и экстренной помощи.



Как отметили в Кемеровской городской клинической больнице № 11, большое внимание уделяется повышению качества предоставления медуслуг, внедряются новые технологии диагностики и лечения заболеваний, укрепляется материально-техническая база. Руководство больницы уверено, что условия пребывания пациентов в обновленном отделении улучшатся, повысится качество оказываемой помощи.