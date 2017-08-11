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В Кузбассе начали закрывать пляжи

Сегодня 14:27
425
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
album.foto.ru

Кузбасские спасатели объявили о начале закрытия пляжей и мест отдыха у воды.

Так, перестал работать пляж в Мариинске на реке Кия. Места массового отдыха закрыты в посёлках Крапивинский на реке Томь в районе ООО «Агролес», в Крапивинском районе «Бартеновка-2», в Берёзовском на реке Барзас, в Ленинске-Кузнецком у пруда в районе Северной промзоны.

Доступными для отдыхающих остаются 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.

Закрытие происходит из-за погодных условий на территории области и существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озёрах Кузбасса, — пояснили в ГУ МЧС по региону.

Ранее ВашГород.ру сообщал о похолодании в Кемеровской области.

Комментарии 3
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Странный
4 1
Золотая осень наступает! Ура!
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Оптимист 217
3 1
Правильно! А то будут примерзать одним местом) Отдирай их потом)
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*
0 1
Оптимист:
Правильно! А то будут примерзать одним местом) Отдирай их потом)
Могут и "отдрать"!

:-)
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