Кузбасские спасатели объявили о начале закрытия пляжей и мест отдыха у воды.

Так, перестал работать пляж в Мариинске на реке Кия. Места массового отдыха закрыты в посёлках Крапивинский на реке Томь в районе ООО «Агролес», в Крапивинском районе «Бартеновка-2», в Берёзовском на реке Барзас, в Ленинске-Кузнецком у пруда в районе Северной промзоны.

Доступными для отдыхающих остаются 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.

Закрытие происходит из-за погодных условий на территории области и существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озёрах Кузбасса, — пояснили в ГУ МЧС по региону.

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