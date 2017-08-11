Кузбасские спасатели объявили о начале закрытия пляжей и мест отдыха у воды.
Так, перестал работать пляж в Мариинске на реке Кия. Места массового отдыха закрыты в посёлках Крапивинский на реке Томь в районе ООО «Агролес», в Крапивинском районе «Бартеновка-2», в Берёзовском на реке Барзас, в Ленинске-Кузнецком у пруда в районе Северной промзоны.
Доступными для отдыхающих остаются 29 пляжей и 50 мест отдыха у воды.
Закрытие происходит из-за погодных условий на территории области и существенного уменьшения количества отдыхающих на реках и озёрах Кузбасса, — пояснили в ГУ МЧС по региону.
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Правильно! А то будут примерзать одним местом) Отдирай их потом)
:-)