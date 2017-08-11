Срок выдачи загранпаспортов для россиян изменят
Сегодня 14:35
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Согласно нынешним правилам, срок оформления документа может доходить до четырех месяцев. Однако вскоре ситуация может измениться.
Как сообщает «Интерфакс», МВД России приступило к разработке поправок в законодательство, сокращающих сроки оформления и выдачи гражданам заграничных паспортов.
В полиции отметили, что сейчас загранпаспорта оформляют слишком долго. Пока не уточняется на сколько планируется сократить срок выдачи загранпаспортов.
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Думаю в посольстве сделать как срок подойдёт.
1. В США нет понятия паспорта - как внутреннего документа. Вы родились, выросли, окончили ВУЗ, получили работу, взяли кредит и т.п. - у вас есть а) главный документ - ваш номер Social ID (номер вашего страхового свидетельства) - это ваш единственный основной документ, б) параллельно у вас может быть масса других документов - ученический билет, абонемент в бассейн, водительские права, рецепт на лекарство от врача и у вас за всю жизнь может никогда не быть паспорта вовсе, в) паспорт вы получаете, если собрались выехать за границу - вот для пересечения границы вам и нужен паспорт
2. В западноевропейских странах - похожая ситуация. Паспорт - как внутренний документ - это наследие бывшего СССР.