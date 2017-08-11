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Срок выдачи загранпаспортов для россиян изменят

Сегодня 14:35
862
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
interfax.ru

Согласно нынешним правилам, срок оформления документа может доходить до четырех месяцев. Однако вскоре ситуация может измениться.

Как сообщает «Интерфакс», МВД России приступило к разработке поправок в законодательство, сокращающих сроки оформления и выдачи гражданам заграничных паспортов.

В полиции отметили, что сейчас загранпаспорта оформляют слишком долго. Пока не уточняется на сколько планируется сократить срок выдачи загранпаспортов.

Комментарии 7
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Бусина
5 4
Да какие там 4 месяца??? Дочь вот сдала документы , через месяц получать загран паспорт.
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13
13 0
Да какие там 4 месяца??? Дочь вот сдала документы , через месяц получать загран паспорт.
МОЖЕТ доходить до четырех месяцев
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земляк
1 0
Мне кажется ажиотаж с паспортами уже давно прошел! просто нечем заняться вот и ищут себе бестолковые занятия. Лучше решением насуших полезных вопросов занялись.
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123
8 0
Мне кажется ажиотаж с паспортами уже давно прошел! просто нечем заняться вот и ищут себе бестолковые занятия. Лучше решением насуших полезных вопросов занялись.
А ч0 там такого сложного в паспортах? Можно же за 3 три дня выдать, нужна только фотография. Водительские права выдают за 15 минут, тут должна быть такая же система. Да и вообще нафига нужен загранпаспорт???? Когда можно сразу сделать основной паспорт МЕЖДУНАРОДНЫМ, как в США или во Франции. У них один паспорт и по нему можно по всему миру кататься. А у нас, как обычно, сплошная бюрократия и стрижка стада, чем дальше, тем сильней стригут. При каждой местечковой ФМС сидит "своя" конторка, под крышей зятя, свата, брата и заколачивает на посреднических услугах, тихая коррупция.
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Артём 10206
0 0
если по месту жит-ва (прописки), то быстрее, если не по месту - дольше.
Думаю в посольстве сделать как срок подойдёт.
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Сергей
7 0
А ч0 там такого сложного в паспортах? Можно же за 3 три дня выдать, нужна только фотография. Водительские права выдают за 15 минут, тут должна быть такая же система. Да и вообще нафига нужен загранпаспорт???? Когда можно сразу сделать основной паспорт МЕЖДУНАРОДНЫМ, как в США или во Франции. У них один паспорт и по нему можно по всему миру кататься. А у нас, как обычно, сплошная бюрократия и стрижка стада, чем дальше, тем сильней стригут. При каждой местечковой ФМС сидит "своя" конторка, под крышей зятя, свата, брата и заколачивает на посреднических услугах, тихая коррупция.
Немного не так.
1. В США нет понятия паспорта - как внутреннего документа. Вы родились, выросли, окончили ВУЗ, получили работу, взяли кредит и т.п. - у вас есть а) главный документ - ваш номер Social ID (номер вашего страхового свидетельства) - это ваш единственный основной документ, б) параллельно у вас может быть масса других документов - ученический билет, абонемент в бассейн, водительские права, рецепт на лекарство от врача и у вас за всю жизнь может никогда не быть паспорта вовсе, в) паспорт вы получаете, если собрались выехать за границу - вот для пересечения границы вам и нужен паспорт
2. В западноевропейских странах - похожая ситуация. Паспорт - как внутренний документ - это наследие бывшего СССР.
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Я
0 0
Через госуслуги делают месяц. Причем на фотографирование приглашают через 2 недели после подачи заявления. Т.е фактически паспорт делается в районе 2-недель. Ни очередей никого в паспортном нет. Через госуслуги скидка 30% по 2450 заплатил за паспорт. Вот именно сейчас ажиотаж спал, никто никуда не едет, если едет у тех паспорта на десятилетний срок. А МВД денежки на зарплату нужны.
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