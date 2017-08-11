Согласно нынешним правилам, срок оформления документа может доходить до четырех месяцев. Однако вскоре ситуация может измениться.

Как сообщает «Интерфакс», МВД России приступило к разработке поправок в законодательство, сокращающих сроки оформления и выдачи гражданам заграничных паспортов.

В полиции отметили, что сейчас загранпаспорта оформляют слишком долго. Пока не уточняется на сколько планируется сократить срок выдачи загранпаспортов.