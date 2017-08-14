Лучшие традиции европейской и русской кухни, уютная доброжелательная атмосфера и сервис, достойный уровня Европы, — всё это о ресторане «Old Street» в Новокузнецке. Уровень цен в соответствии с антуражем позволяют заведению быть в списке лучших ресторанов города. Секрет популярности прост: побывав здесь однажды и ощутив радушие и гостеприимство, тёплый приём и заботливое обслуживание, гости непременно возвращаются вновь и рекомендуют «Old Street» своим друзьям, родным и близким.

Изысканный светлый интерьер и декор ресторана «Old Street» продуманы до мельчайших деталей. Уют и тепло атмосферы позволяют гостям провести свой отдых в полном комфорте. Вы сможете насладиться отличной кухней, забыв о повседневных делах и заботах.

Все ваши желания найдут воплощение в одном месте — «Old Street». Собственный музыкальный коллектив ресторана радует любимых гостей своими композициями — вокалисты исполняют полюбившиеся и знакомые хиты.

Проведение таких торжественных мероприятий, как банкеты, свадьбы и корпоративы — одно из основных направлений деятельности ресторана «Old Street», которое с успехом осуществляется уже более пяти лет. Именно здесь многие гурманы открыли для себя вкус традиционных европейских блюд.

Старую улочку в центре Новокузнецка давно полюбили молодожёны. Фотографы города выбирают интерьер ресторана «Old Street» за неповторимое воплощение стареющей архитектуры здания, где снимки получаются такими, будто сделаны в каком-то старинном городе Европы.

Будьте в центре внимания! Отмечайте все события в ресторане «Old Street»!

пр. Бардина 12а. Тел. +7 (3843) 74-05-32