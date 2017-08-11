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Недвижимость и строительство

Подавляющее большинство россиян не хотят жить в квартирах

Сегодня 16:00
577
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Imgload.ru

Большинство россиян хотят жить в современном частном доме.

По данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», 66% россиян хотят проживать в современном частном доме. Причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов. Однако в настоящее время жителей частных домов вдвое меньше — всего 34%.

С большим отрывом второе место заняли многоквартирные кирпичные здания. В них хотят проживать всего 17% опрошенных. Панельные и монолитные дома выбрали бы 7% и 3% соответственно.

«Наше исследование показывает — для большинства россиян идеал — это небольшой коттеджный поселок с детской площадкой, садом и местом под машину поблизости. Там не будет грохота соседского перфоратора, запаха пережаренной рыбы и громкой музыки из-за стены и можно будет в полной мере почувствовать себя хозяином своего дома», — рассказал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Отмечается, что опрос проводили среди россиян достигших 18 лет. В исследовании приняли участие 1200 респондентов.

Комментарии 2
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не вранье. я тоже хочу, только мест у нас нет рядом как в других городах.
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и газа нет. а редаково/точилино/форштадт это не коттеджные поселки
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