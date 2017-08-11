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В России исчезнут две крупнейшие компании сотовой связи

Сегодня 15:35
1831
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vostok-m.ru

«Связной» и «Евросеть» станут одной компанией.

Подготовка к их слиянию близится к завершению. Вопрос об объединении крупнейших ритейлеров сотовой связи был решён ещё в 2016 году. Однако детали обсуждаются до сих пор.

Планируется, что объединенная компания будет вести единую ценовую и бизнес-политику, сообщает hi-tech.mail.ru.

Как уточняет источник, у новой компании, образованной после слияния, будет около 5000 салонов. Cейчас больше только у МТС — 5725 точек.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске сейчас насчитывается 55 салонов «Евросети», в Новокузнецке и Кемерове — по 16.

Что касается салонов «Связной», то по данным сервиса «Яндекс. Карты», в Новосибирске работает 20 точек продаж, в Новокузнецке — 12, в Кемерове — 11.

Комментарии 5
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Илья
5 1
Евросеть гавно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13
13 22
Крупнейшие компании сотовой связи: Билайн, МТС, Мегафон. Эти то тут при чем? Обычные магазины, продающие телефоны и аксессуары к ним.
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Ева
4 0
Заголовок просто бред. Евросеть и Связной не являются сотовыми компаниями, это ритейлеры по продаже УСЛУГ сотовой связи и средств связи, аксессуаров и цифровой техники.
Они не исчезают, а объединяются.
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