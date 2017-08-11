«Связной» и «Евросеть» станут одной компанией.

Подготовка к их слиянию близится к завершению. Вопрос об объединении крупнейших ритейлеров сотовой связи был решён ещё в 2016 году. Однако детали обсуждаются до сих пор.

Планируется, что объединенная компания будет вести единую ценовую и бизнес-политику, сообщает hi-tech.mail.ru.

Как уточняет источник, у новой компании, образованной после слияния, будет около 5000 салонов. Cейчас больше только у МТС — 5725 точек.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Новосибирске сейчас насчитывается 55 салонов «Евросети», в Новокузнецке и Кемерове — по 16.

Что касается салонов «Связной», то по данным сервиса «Яндекс. Карты», в Новосибирске работает 20 точек продаж, в Новокузнецке — 12, в Кемерове — 11.